El senador y precandidato a la presidencia por el movimiento Juntos del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, se refirió el sábado al fenómeno de la inmigración. Durante una recorrida por el barrio Maroñas, y tras ser consultado sobre el tema, declaró: “Hay que ver qué pasa con la inmigración, hay que defender a los nacionales y no que los de afuera tengan privilegios”. Larrañaga consideró que “defender a los nacionales es un deber, pero además, no debería ser tan difícil, porque si tenemos en cuenta que de ese grupo están excluidos los homosexuales, las feministas, las personas de bajos recursos que cometieron delitos y un par de colectivos más, estamos hablando realmente de muy poca gente”. El legislador prometió que en un gobierno suyo se desarrollarán estrategias “para impedir que los sueldos miserables que ganan los uruguayos caigan en manos de inmigrantes”. Una de las medidas que planea implementar es “establecer un shock de baja de los salarios, de modo que lleguen a niveles tan bajos que dejen de ser atractivos no sólo para los dominicanos o los peruanos, sino también para los venezolanos”. Otra de las iniciativas con las que pretende combatir “el problema de la inmigración” es “aumentar el desempleo en forma considerable y llevarlo hasta un guarismo tan alto que Uruguay pase a ser conocido en el mundo como un país en donde no hay trabajo, así los potenciales inmigrantes desistan de su idea de venir aquí”.