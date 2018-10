El senador y líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, se refirió ayer, en una entrevista brindada a la radio El Espectador, al futuro de su colectividad política de cara a las elecciones de 2019. El legislador dijo que están muy avanzadas las conversaciones con los ex colorados Fernando Amado y Jorge Franzini Batlle y el ex frenteamplista Esteban Valenti para la conformación de un “espacio socialdemócrata”. “Lo bueno de ser el partido que más apuesta al centro en una época en la que el electorado claramente se siente cada vez más seducido por los extremos es que tenemos la certeza de que los que se acercan a nosotros lo hacen por convicción y no por conveniencia. Seguramente sea la única colectividad política que no va a tener arribistas”, opinó Mieres.

El legislador también se manifestó a favor de que la fórmula presidencial de su sector sea mixta. “Es casi un hecho que la fórmula va a incluir un hombre y una mujer. Lo que aún no he definido es a quién le voy a pedir que se someta a una operación de cambio de sexo, si al diputado Iván Posada o al diputado Daniel Radío. Son dos compañeros muy valiosos, y estoy seguro de que cualquiera de ellos podría ser una gran vicepresidenta y, sobre todo, una gran mujer”. El legislador aclaró que no quiere “presionar a nadie”, ya que “consagrarse a la actividad política implica de por sí muchos sacrificios, pero si le sumamos el sacrificio de someterse a una cirugía de reasignación de sexo, es algo que obviamente hay que pensar muy bien”.