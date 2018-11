El semanario Búsqueda publicó ayer que el ex presidente José Mujica se someterá a un chequeo médico para definir si está en condiciones de presentarse como candidato a la presidencia. La decisión la habría tomado tras el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. “Estoy convencido de que hay que evitar a toda costa que pase algo así en Uruguay. Y como también estoy absolutamente convencido de que no voy a hacer nada para evitar que Raúl Sendic se tire al Senado, a lo mejor me tengo que poner las pilas y pensar otra manera de cerrarle el paso a la derecha reaccionaria”, declaró el ex mandatario. Según algunas versiones de prensa, Mujica se habría hecho el chequeo ayer, en horas de la tarde. “Los médicos de José Mujica concluyeron que sigue siendo un mitómano que está en perfectas condiciones de ser candidato”, aseguró ayer un periodista radial. “Los facultativos no tuvieron que hacerle muchos exámenes. El simple hecho de que haya dicho miles de veces que no se iba a presentar, para después sugerir que en realidad hay posibilidades, lo pinta como una persona de escasísima credibilidad, en la que no se puede confiar. Y eso equivale a decir que tiene todo lo que un político necesita hoy en día para ser candidato”. Con respecto a la salud de Mujica, el chequeo concluyó que “tiene una gran cantidad de patologías asociadas a la edad que en un país normal lo descalificarían, pero en Uruguay pasa lo contrario, lo colocan en carrera y muy bien posicionado”.