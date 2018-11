Lanzan el casting para "Brew Master", un concurso impulsado por Birra Bizarra que Canal 10 emitirá a partir de marzo

Hasta fines de diciembre estará abierto el casting para participar en Brew Master, el primer reality de cerveceros caseros de Uruguay. La iniciativa es de Birra Bizarra y, como cuenta Mariano Mazzolla, uno de sus fundadores, en principio la ambición no iba más allá de hacer un concurso online, pero la productora OZ Media y Canal 10 se interesaron en el proyecto, y está previsto que el programa salga al aire entre marzo y mayo, en horario central. “Lo único en común con MasterChef es el master”, aclara Mazzolla. “Esto es producción local, con un formato que es una mezcla de todos los realities que conocemos”. Mañana, de 18.30 a 21.00 en el Kitchen Studio de Sinergia (Eduardo Víctor Haedo 2240), el equipo organizador lanzará el casting. Durante el período de inscripción se elegirá a 12 personas, quienes el primer día de rodaje deberán llevar una cerveza hecha por ellas. Se trata de un concurso para cerveceros amateur que sean mayores de edad y residan en el país.

Uno de los grandes desafíos es hacer televisivo un proceso que implica horas de cocción. Por eso los programas serán grabados a partir de febrero en distintas locaciones (fábricas, bares, eventos), y únicamente la final será emitida en vivo. “Queremos que la cerveza oficie de motor y excusa, pero que realmente sea un programa de entretenimiento”, subraya Mazzolla. “Entonces, si bien va a haber cocciones de cerveza, obviamente, también va a haber otro tipo de desafíos”.

Si desde Bizarra se animan a hacer esta convocatoria es porque ya es importante el número de aficionados, y esto incluye a no pocas mujeres, aclaran. “Estimamos que hay bastante más de 1.000 personas haciendo cerveza en Uruguay: el Club de Cerveceros Caseros tiene como 600 y hay un montón que no están agrupadas”, comentan. Esto dialoga con un volumen de consumo en alza: “No hay datos oficiales, porque todavía hay muchísima informalidad. Estimamos que cuando termine el año vamos a haber vendido por concepto de cervezas artesanales durante 2018 alrededor de dos millones de litros. El año pasado se había vendido un millón y medio. Pero datos duros, como hay sobre la cerveza industrial, que anda por los cien millones anuales, ni soñando, todavía”.

¿Por qué Bizarra no da nombre al concurso? Mazzolla responde: “Justamente, no queremos competir entre nosotros, sino apoyarnos. Queremos comunicarnos como segmento; por eso los desafíos van a estar hechos en cervecerías que no son Bizarra. Queremos que el programa tenga vida propia, más allá de la marca. Por ejemplo, las ocho personas que queden en la segunda etapa van a hacer una cocción en escala casera en la fábrica de Chiripa. Esas ocho cervezas van a pasar a un evento grande que vamos a armar, y ahí empiezan los desafíos periféricos: maridaje, servicio... Van a quedar cuatro, que van a hacer una cocción de 1.000 litros, es decir, que pasarán de la escala casera a la artesanal. Bizarra les va a indicar el estilo, cada uno va a tener su propia receta y le va a incorporar algún tipo de ingrediente ‘bizarro’. De esas cuatro va a quedar un ganador o ganadora, y esa cerveza va a estar en el mercado como el nuevo estilo de Bizarra”.

Trabajan con asesoría del productor argentino Marcos Gorban, que trae la experiencia de realities como Talento argentino y Gran Hermano. Pero Mazzolla no encuentra programas demasiado parecidos a lo que será Brew Master. “En Argentina estuvo Barones de la cerveza, de Nat Geo, pero era distinto. El único similar que encontramos es uno en Brasil, que se llama Mestre cervejeiro, de la marca Eisenbahn, pero no tenemos mucho en común con esa dinámica. La filosofía que hay detrás es que la persona que no sepa de cerveza artesanal, en el programa ocho, ya conozca los estilos. La gracia es que sepa que hay una variedad enorme, no solamente rubia, negra y roja”.

Los participantes llevarán un uniforme acorde a la estética cervecera, compuesto de camisas con parches. Annasofía Facello será la conductora del ciclo y para integrar el jurado fue convocado Ricardo Semilla Aftyka, socio y brewmaster de la cervecería argentina Juguetes Perdidos, que aportará la mirada técnica; la cocinera Laura Rosano, que “va a ser nuestro nexo con la gastronomía, además de que hace cerveza de frutos nativos y es muy defensora de los procesos artesanales”; y Mazzolla, que como representante de Bizarra va a mantener un vínculo estrecho con los concursantes, observando cómo se desempeñan en el trabajo en equipo. Varios invitados fungirán de tutores, y el público, convocado por las redes sociales, tendrá una participación activa al catar las cervezas.

Quien resulte elegido maestro cervecero será premiado con viajes para seguir capacitándose en el oficio, con pasantías en cervecerías en Chile, probablemente en Escocia y, como Bizarra tiene presencia en Perú, seguramente lo lleven a trabajar allá. “Sabemos que no es un proyecto barato. Es un esfuerzo enorme para nosotros, pero queremos hacerlo atractivo y le tenemos mucha fe”, concluye Mazzolla. “Uno está malacostumbrado a que los realities son ‘estás nominado’ y nosotros queremos trabajar en un ambiente de crecimiento personal y de camaradería”.