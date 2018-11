Mieres: La Alternativa “no es un acuerdo electoral sino de valores, principios y programa de gobierno”

“Estamos dispuestos a impulsar, a partir de este momento, la alternativa de cambio al gobierno del Frente Amplio [FA], pero también la alternativa a los paridos tradicionales. Esta es una opción política afincada en la convicción del valor superior de la democracia, de la transferencia, de la justicia social y de la prosperidad. No es un acuerdo electoral sino de valores, principios y programa de gobierno”. Estas fueron las palabras con las que el senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, abrió el acto de inauguración de La Alternativa, el espacio que nuclea a su partido junto con Batllistas Orejanos (Fernando Amado), Navegantes (Esteban Valenti y Selva Andreoli) y Avanza País (José Franzini Batlle).

Luego de Mieres, el diputado Amado señaló que la oficialización de la nueva coalición demoró más de lo que algunos hubieran querido, porque “no es una mera sumatoria” ni una “colcha de retazos”, que es lo que tuvo Uruguay “toda la vida: “los famosos partidos capta todo, en los que votabas a la izquierda batllista y terminabas ayudando a que ganara [Jorge] Pacheco Areco”. “Una cosa es diversidad con un tronco fuerte de coherencia y otra cosa es el abrazo con las culebras por llegar al poder. Acá hay un nuevo actor político coherente”, aseguró Amado, y postuló que tres señas de identidad unen a los cuatro sectores. La primera que mencionó fue que repudian y combaten a los totalitarismos y los fascistas “sean de izquierda o de derecha, sean [Nicolás] Maduro o [Jair] Bolsonaro”. La segunda, que para ellos “la corrupción, el amiguismo y el clientelismo” tampoco “tienen color político ni ideología”. Acerca de esto recordó la frase “Si es de izquierda no es corrupto”, de Raúl, Sendic, sin nombrarlo: “Por favor... nosotros condenamos a los corruptos del FA y cómo esa fuerza política los apaña, y con la misma fuerza condenamos y denunciamos casos como el de [Agustín] Bascou en Soriano o el de [Pablo] Caram en Artigas”, sostuvo Amado.

La tercera coincidencia fundamental entre los sectores de La Alternativa es, según el líder de Batllistas Orejanos, que creen en el “rol fundamental del Estado”, que garantiza la “protección y la promoción de los ciudadanos más débiles” y que actúa sobre “los desequilibrios que genera naturalmente el sistema capitalista”. Pero acotó: “No queremos un Estado al servicio de sus funcionarios. Es al revés, el Estado debe ser el escudo de los más débiles”.

“La Alternativa también nace porque el sistema político está crujiendo por todos lados, por la pérdida de confianza y la falta de transparencia y claridad en todos los partidos ante muchas situaciones. Cruje porque todos los partidos tradicionales, los más nuevos y más viejos, ya han gobernado y han mostrado sus incapacidades”, sostuvo Amado. Por último, señaló que algunos dicen que la nueva coalición va a jugar para la derecha y otros que lo hará para la izquierda. “Sigan participando, eso no va a pasar. No entendieron, no evolucionaron, piensan en blanco o negro, en facho o bolche; no todo se reduce a esa síntesis”, sentenció el diputado.