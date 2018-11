La senadora nacionalista Verónica Alonso propuso ayer privatizar una parte de ANCAP, con el objetivo de terminar “con la discrecionalidad de políticos corruptos e ineptos que han utilizado a la empresa más importante del país para financiarse sus campañas políticas”. En declaraciones a Telemundo, la legisladora sugirió que “la empresa, así como está, no nos sirve para nada, porque sus episodios de corrupción son insignificantes al lado de los de Petrobras en Brasil. O sea que no contribuye en nada para que en 2019 el pueblo le dé una cachetada al Frente Amplio [FA]”. Alonso consideró que vender una parte del ente contribuiría “a que los políticos corruptos sean sustituidos por empresarios corruptos, para disminuir el peso insoportable que tiene el Estado en Uruguay”. “La única forma de plantarse fuerte ante el populismo estilo chavista que nos quiere imponer el FA es permitir que la corrupción quede en manos privadas, que son mucho más eficientes y, además, no tienen la venda de la ideología”.

En el Partido Nacional (PN) las palabras de Alonso generaron algunas críticas. “Este tipo de cosas minan la unidad del partido. Un día sale a decir que dentro de poco el PN va a desplazar del poder al FA, y a la semana planea privatizar ANCAP para que no quede en manos de políticos corruptos. Yo qué sé... A mí también me da miedo que la gente que pongamos cuando lleguemos al gobierno robe, pero tampoco es para decirlo tan de frente”, declaró un legislador nacionalista.