Las notas más leídas de 2018

Las entrevistas más leídas de 2018:

Foto: Federico Gutiérrez

Frei Betto: “Las izquierdas latinoamericanas debemos pensar por qué los más pobres ya no nos apoyan tanto”

La vida del fraile y teólogo brasileño Frei Betto está marcada por hitos de todos los colores y formas desde el día en que nació, hace 74 años, en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Militó en la Juventud Estudiante Católica, trabajó como periodista, se unió a la orden... Leer artículo

Raúl Nin persigue el sueño de la yerba propia y "hace años" rompió su título de agrónomo: “Ellos dicen que yo estoy loco y yo creo que ellos están muy equivocados, porque no le dan pelota a las cosas importantes"

Uruguay tiene el mayor consumo per cápita de yerba mate a nivel mundial, que es abastecido por establecimientos de Brasil. El agrónomo Raúl Nin lleva adelante el cultivo de esa especie y asegura que una parte del territorio uruguayo posee las condiciones... Leer artículo

Gerardo Caetano: Bolsonaro será “un peligro permanente” para Uruguay y la izquierda tiene que volver al internacionalismo porque “nadie se defiende solo”

El historiador Gerardo Caetano afirmó que Brasil es motivo de preocupación por varios motivos. En primer lugar, porque los impactos de los “errores” del Partido de los Trabajadores (PT), entre ellos su involucramiento en esquemas de corrupción... Leer artículo

Ernesto Murro advertía, ya en marzo: “Si en Uruguay gana la peor derecha, hay muchas cosas que van a retroceder”

El ministro de Trabajo y Seguridad Social conversó con la diaria sobre la política salarial, la seguridad social y un escenario sin el Frente Amplio en el poder... Leer artículo

Óscar Andrade: en Uruguay “hay un divorcio entre la izquierda institucional y la social” y en algunos temas esto generó "mucho daño"

Sus primeros pasos militantes los dio en Progreso, Canelones. Si bien relata que en el liceo estaba rodeado de jóvenes comunistas, fue su hermana, dos años mayor que él, la que le marcó... Leer artículo

Didier Fassin: “La pregunta no es si está bien o mal castigar, sino por qué se castiga a unos y no a otros”

En las últimas tres décadas, la población de las cárceles ha aumentado en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, las cifras muestran que este incremento de las personas privadas de libertad no tiene correlación con la evolución de la criminalidad... Leer artículo

Carolina Cosse: “El modelo económico se está agotando” y es necesario "ir transformando el esquema productivo para que haya trabajo"

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, se prepara para competir en la interna del oficialismo. Aunque aspira a ganarla, tampoco se negaría a ocupar un lugar en la fórmula: “No voy a ser un problema para el Frente Amplio”... Leer artículo

Gustavo Leal: “Las decisiones individuales de las personas también pesan” a la hora de cometer un delito y tener una mirada "miope" implica construir "una imagen equivocada"

El sociólogo y director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), Gustavo Leal, explica que los grupos criminales se instalan en el territorio cuando hay “estructuras” que lo favorecen: una presencia del Estado “muy tenue”, una organización social “débil” y un “diseño urbano” que les allane... Leer artículo

Vladimir Safatle: “Cuando no se hacen bien las cuentas con la historia, la historia acecha”

Brasil puede entrar en una "noche sin fin", según el resultado de las elecciones a la presidencia. Es lo que defiende el filósofo Vladimir Safatle, profesor libre de la Universidad de San Pablo. Para él, hay un golpe militar en marcha en el país, con características propias... Leer artículo

Daniel Martínez: "Hay que ayudar a un recambio generacional, apostar a gente más joven y a un gabinete paritario. Son dos cosas que la vida me ha demostrado que enriquecieron mucho este equipo"

"Acá en el gabinete [de la IM] no hay ningún delegado del partido, acá somos un equipo, respondemos a un proyecto y a un programa y, en particular, a quien fue electo por la gente. Si me decís hay que aplicar una política partidaria, para mí es un error... Leer artículo

Las notas de opinión más leídas de 2018:

No me mata el amor: Soledad Platero sobre la violencia de género, el indiferente político y el "sentido común" en torno a algunos temas

Es un buen muchacho, dice un vecino de Quebracho para referirse a Martín Bentancur, el hombre de 32 años que la semana pasada asesinó a su ex suegra y a un policía... Leer artículo

Los buenos empezamos a cansarnos: Guillermo Lamolle acerca de la mediatización y las primeras reacciones ante los delitos violentos, y la dificultad de escapar de eso a la hora de hacer política pública

La difusión pública de videos de asesinatos reales busca generar odio para reforzar argumentos en favor de sistemas represivos que, invariablemente, terminan reprimiendo cosas... Leer artículo

Muerto este perro, no se acaba la rabia: Denisse Legrand sobre la reacción selectiva ante algunos delitos violentos

Hace unos días, un hecho brutal conmocionó las pantallas. Una mujer joven fue ultimada en su trabajo, en medio de una rapiña. Es una muerte que duele por su crudeza. A su vez, nos interpela sobre “el valor de la vida”... Leer artículo

Soy preso político en España: la carta del presidente de la organización civil catalana Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a un año de ser detenido por participar en la autoproclamación de la independencia

Desde hace un año, estoy encerrado en una celda de una prisión y veo el cielo a través de sus barrotes. Desde hace un año, he visto a mi hijo de 18 meses unas pocas horas por mes. Desde hace un año... Leer artículo

Vivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacional: el ensayo de Fernando López D’Alesandro a raíz de los documentos acerca de la relación entre Trías y el servicio secreto de Checoslovaquia en #LasMásLeídas2018

En el inicio de la dictadura argentina, Vivian Trías elevó un amplio informe a sus superiores de la inteligencia checoslovaca, presentando un panorama esperanzador sobre las opciones del régimen, y acerca del liderazgo de Jorge Rafael Videla... Leer artículo

Las notas de Educación más leídas de 2018:

Francesco Tonucci.

“Necesitamos una escuela para los últimos, no para los buenos”, dice Francesco Tonucci

Maestro, pedagogo, ilustrador y creador del programa La ciudad de los niños, Francesco Tonucci profundizó en una entrevista con la diaria en algunas de sus ideas, por ejemplo, fundamentando por qué las escuelas no deberían mandar más deberes, y por qué los alumnos no son buenos o malos, sino que la que debe ser buena es la escuela... Leer artículo

Según Graciela Frigerio, antes que hacer énfasis en contenidos y saberes, la educación debería priorizar la relación de los sujetos con ambos

Graciela Frigerio es una reconocida académica argentina especializada en educación, que en los últimos años se ha preocupado por los cruces con otras disciplinas como la psicología o el trabajo Social. Ella prefiere usar la palabra “educador” antes que “docente”... Leer artículo

Académico considera que se debe poner el foco en cómo enseñar “a cualquiera” antes que en aprendizajes singulares

El pensamiento del académico argentino Carlos Skliar es producto de una intersección entre pedagogía, literatura y filosofía. Desde ese punto de partida se preocupa por problematizar conceptos que se ponen de moda, a los que considera “sospechosos” y tratados con... Leer artículo

Gremio Estudiantil del IAVA está “decepcionado” y “dolido” por comentarios y cobertura sobre su intervención para convocar a Marcha del Silencio

Este año generó polémica la intervención que hizo el Gremio Estudiantil del IAVA para promover la participación en la Marcha del silencio. El Gremio consideró que fue sacada de contexto y utilizada con fines político partidarios... Leer artículo

Terminar el liceo siendo adulto y trabajando es posible por medio de un proyecto interinstitucional

Dejó de estudiar en 1976, cuando tenía 16 años y su padre la trajo desde Brasil. Hoy, con 58 años, Alba González puede decir que terminó el ciclo básico mientras trabaja como supervisora de limpieza en la empresa Taym. Decidió tomar la oportunidad... Leer artículo

Las notas de Feminismos más leídas de 2018:

Público en las barras durante la votación en la Cámara de Diputados, en la noche del 18 de octubre.

Uruguay tiene una ley integral para personas trans: ¿cuál es su contenido?

Según el Censo Nacional de Personas Trans, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la República, hay 853 personas trans en Uruguay. Producto de la discriminación y la violencia, son la población más vulnerada del país... Leer artículo

Mirá cómo nos ponemos: colectivo de actrices argentinas acompaña una denuncia penal por violación contra Juan Darthes

Reunidas en un teatro de la calle Corrientes, y con pañuelos verdes atados en los cuellos y los puños, integrantes de la Colectiva de Actrices Argentinas dieron una conferencia para visibilizar su respaldo a la denuncia penal por violación que radicó Thelma Fardín... Leer artículo

Por una “traición de género”, la murga Falta y Resto no saldrá en Carnaval este año

Soledad Castro Lazaroff es muchas cosas: realizadora de cine, casi profesora de Literatura, editora de la sección Cultura en Brecha, escritora y compositora de letras de carnaval. Todo lo lleva adelante con su impronta feminista. Falta y Resto forma parte de su vida... Leer artículo

Los hombres que ejercen violencia no son enfermos

Heinrich Geldschläger empezó a vincularse con una ONG que trabajaba con varones agresores en Barcelona en el año 2000. Por ese entonces comenzó una relación con una mujer feminista que lo motivó a pensar qué significa ser hombre... Leer artículo

El síndrome de la abeja reina: el problema de las mujeres que tienen poder y no saben –ni quieren– derramarlo

En marzo de este año Lucía Topolansky, la mujer con el cargo de responsabilidad más alto en el gobierno, dijo en una entrevista que no es feminista. Esta declaración, que generó controversias, resulta ser común entre las mujeres que rompen el “techo de cristal”... Leer artículo

Las notas de Salud más leídas de 2018:

Willian Astengo en su pueblo, 25 de Mayo.

Segundo movimiento

"Lo que pasa es que el enfermo de Parkinson es como que anda con un cambio atrasado; el desplazamiento es lento", dice Willian Astengo, golpeteando sincronizadamente sus dedos gordos sobre una mesa acomodada a la sombra del nogal... Leer artículo

A cinco años de la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

"Los resultados de los cinco años son mucho mejores de lo que esperábamos", explicó a la diaria Leonel Briozzo, profesor de la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina y quien fue subsecretario del Ministerio de Salud Pública... Leer artículo

Si te duele, jodete

Una de cada diez mujeres en el mundo padece endometriosis. “La enfermedad del silencio” tarda, en promedio, ocho años en ser diagnosticada, tiempo durante el que las pacientes lidian con fuertes dolores y pelean para que entiendan que el sufrimiento durante la menstruación no es normal... Leer artículo

Magdalena García: “El principal indicador del abuso sexual es el relato que hace el niño”

Estar abiertos a escucharlos, ese es el primer paso para enfrentar el relato de un niño o adolescente que sufrió una situación de violencia. No desacreditarlo o minimizar su versión de los hechos trae muchos beneficios a la hora de empezar... Leer artículo

Paulo Amarante: En la reforma de la salud mental “hay que poner la enfermedad entre paréntesis”

En Brasil, en 20 años, han logrado eliminar 60.000 camas de los manicomios y han creado una red de centros de atención psicosocial a nivel local. Uruguay se encamina hacia eso desde el año pasado con la aprobación de la Ley de Salud Mental... Leer artículo

Las notas de Ciencia más leídas de 2018:

Karina Medina.

La panza cervecera tiene los días contados: En la Facultad de Química estudian levaduras nativas para elaborar cervezas con menos carbohidratos

Es frecuente que al terminar las vacaciones de verano uno se mire el abdomen y, a juzgar por cuánto ha crecido, cuantifique si ha tomado o no demasiada cerveza. Esa panza cervecera podría... Leer artículo

Ratas, adolescentes y alcohol: El investigador Paul Ruiz estudia el consumo de alcohol entre adolescentes a través de una encuesta y experimentación con ratas "deprimidas"

Podría resultar extraño que el investigador que me dijo que tenía datos nuevos sobre el binge drinking (el consumo excesivo de alcohol en instancias puntuales) de los jóvenes uruguayos me citara... Leer artículo

Sobre ciencia, ética y reyes: Con Henry Engler, científico y fundador del Centro Universitario de Imagenología Molecular

Henry Engler nació en Paysandú en noviembre de 1946. Participó en el Movimiento de Liberación Nacional, por lo que fue encarcelado durante 13 años por la dictadura militar. Al salir del encierro... Leer artículo

¿Bicarbonato antiinflamatorio?: Investigadores descubren vía de acción del bicarbonato de sodio y algunos medios comunican la noticia diciendo que una dosis oral diaria podría ayudar a combatir la artritis

Así como el rock’n’roll, la ciencia es más una actitud ante la vida que la sumatoria del conocimiento generado mediante... Leer artículo

El glifosato de hoy y los chiquitos que vienen: Estudio muestra malformaciones y disminución de implantaciones en el útero en crías de ratones cuyas madres se expusieron al glifosato durante la gestación y lactancia

Se supone que el objetivo de la ciencia no es tanto generar alarma como aportar a la generación de conocimiento. Sin embargo, y por más que uno no quiera ser amarillista, en algunas ocasiones ese conocimiento generado es alarmante... Leer artículo

Las notas de Trabajo más leídas de 2018:

Jaime Saavedra

Jaime Saavedra: Es una “utopía psicológica” pensar que el 40 Semanas y Punta del Este “van a convivir armoniosamente”

Desde abril de este año, Jaime Saavedra encabeza la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali). Antes fue director del Polo Industrial del Comcar, una experiencia de trabajo y formación en la unidad 4 del centro de reclusión... Leer artículo

La Sociedad Apícola Uruguaya aprobó documento que responsabiliza a “instituciones oficiales” de la situación del sector

La Comisión Directiva de la SAU convocó a una asamblea para el sábado mediante un comunicado en el que afirma que ha advertido en reiterados ámbitos institucionales y en medios de comunicación sobre “las graves consecuencias" que tendría... Leer artículo

Fernando Pereira ofreció su renuncia al PIT-CNT para lograr 35% de mujeres en próximo Secretariado Ejecutivo

En la previa del XIII Congreso del PIT-CNT Fernando Pereira fue noticia al ofrecer su renuncia para lograr 35% de mujeres en el nuevo Secretariado Ejecutivo. Leer artículo

XIII Congreso del PIT-CNT: “De las señales más fuertes de la década”

La medida no fue necesaria: las elecciones dejaron un Secretariado Ejecutivo que cuenta con cinco mujeres y varios jóvenes. Leer artículo

80% de las personas en situación de discapacidad están desocupadas

Este año se aprobó la ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado: la desocupación es de 8,65% en la población, pero asciende a 80% en este sector. Leer artículo

Las notas de Garra más leídas de 2018:

Con Luis Suárez en la ciudad deportiva del Barcelona

"Nosotros tenemos que hacer entender a los que vienen que no hay que quedarse con lo que se tiene, hay que estar atentos a todo lo que pasa. Los pibes nuevos de la selección están muy bien, están observando todo"... Leer artículo

Es tu sueño quien lleva los hilos

En su casa, en San Jacinto, Deyna Morales recibió a la diaria para conversar sobre el fútbol femenino, el camino que ha recorrido en este deporte y los sacrificios que ha tenido que hacer para seguir disfrutando de ser la capitana de la selección sub 17... Leer artículo

Un golpe atrás de otro

Fue por aquellas horas que Daniel Banchero identificaba la figura dictatorial de Gregorio Álvarez con la de los jugadores, cuando Tenfield largaba sueltos repitiendo “los golpistas” en alusión a los futbolistas y los jueces... Leer artículo

Jugar, parir y amar

Los apartamentos son racimos en el corazón de cada manzana. De uno de ellos sale Irasema, mamá de Luciana y abuela de Agustín. Atraviesa el corredor y abre la puerta. Bienvenidos a la casa y a la historia de una futbolista uruguaya como tantas otras... Leer artículo

En la misma vereda

Tres futbolistas se juntan a hablar. Hay cosas que hablar. Tal vez sea el momento histórico, en el que el fútbol no es como era y ya no parecen mentira las cosas que vemos, lo son nomás y hay que... Leer artículo