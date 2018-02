Argentina y Uruguay se enfrentan por las eliminatorias de básquetbol

A las 21.00 en Argentina, más precisamente en el Maxigimnasio del Club Estudiantes, en Olavarría, Uruguay visitará a la selección argentina en un partido correspondiente a la tercera fecha del grupo A de la clasificatoria rumbo al Mundial de China 2019. Será un punto vital para ambos. Los dos equipos llegan habiendo ganado en las dos presentaciones iniciales, y con la victoria prácticamente se asegurarían avanzar a la siguiente fase, aunque esto sea meramente estadístico, ya que conviene seguir sumando porque se acarrearán puntos a la segunda ronda. Argentina es el favorito. Uruguay va con fe y se siente capaz de lograr la victoria.

La celeste de Marcelo Signorelli llega con todo su potencial, salvo por la baja de Jayson Granger, quien –al igual que todos los basquetbolistas que juegan en la Euroliga o en la NBA– no estará a la orden porque su club no tiene la obligación de cederlo y, en efecto, no lo cede. La gran noticia para esta ventana de eliminatorias es que vuelve Bruno Fitipaldo; el ayuda base que milita en la liga italiana se perdió los dos primeros partidos porque tenía una muñeca lesionada. Con Fitipaldo se potencia el juego exterior, es un gran apoyo para el traslado y también la defensa, donde suele ser uno de los que más balones roba. El resto del equipo está integrado por Gustavo Barrera, Luciano Parodi, Santiago Vidal, Federico Pereiras, Juan Ducasse, Sebastián Vázquez, Hernando Cáceres, Mathías Calfani, Gonzalo Iglesias, Esteban Batista y Hátila Passos.

Argentina está fuerte. Recuperó a Luis Scola y a Nicolás Brussino, con quienes aumenta su poderío en la pintura. Afuera, con Nicolás Laprovittola, Lucio Redivo y Gabriel Deck, también tiene mucho gol.

Después de hoy

La selección viajará mañana desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Panamá para completar la doble fecha con otro duro partido contra un rival directo. Si bien es probable que tanto panameños como uruguayos y argentinos pasen de ronda, porque Paraguay tendría que ganar todo lo que le queda para pelear un lugar –algo casi improbable–, es necesario insistir con que los puntos obtenidos son importantes para acumular en la tabla de la ronda siguiente.

Los tres que pasen del grupo A se cruzarán en la segunda fase con los tres mejores del grupo C, que integrarán Estados Unidos, Puerto Rico, México o Cuba. Las seis selecciones conformarán una serie nueva, en la que cada equipo jugará contra los tres rivales a los que no se enfrentó en la primera fase. O sea, si Uruguay pasa de fase sólo enfrentará a los de la serie C. Lo mismo ocurrirá con los de los grupos B y D; en el primero están Brasil, Venezuela, Chile y Colombia, mientras que en el segundo están República Dominicana, Canadá, Islas Vírgenes y Bahamas. En ambos casos, los tres citados en primer término son los que cuentan con mejores posibilidades de jugar la segunda fase. Los tres mejores de cada grupo y el mejor cuarto accederán a la Copa Mundial de la FIBA.