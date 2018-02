Así se disputará la quinta fecha del Apertura

Si bien falta la confirmación definitiva de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ya se conoce el fixture tentativo para la quinta fecha del Torneo Apertura. Nacional tendrá que salir a jugar de visitante, Peñarol tendrá fecha libre porque debía enfrentarse a El Tanque Sisley, mientras que Danubio, empatado en el segundo lugar con Peñarol, tendrá un duro encuentro el sábado.

Precisamente, la franja disputará uno de los partidos que abrirán la fecha el sábado. Tendrá que ir al Parque Alfredo Víctor Viera para enfrentar a Montevideo Wanderers. La novedad es que cambiará el horario en el que se venía jugando: ahora el fútbol arrancará a las 16.30. Además, el juego entre bohemios y danubianos será el televisado del día. A la misma hora, el sábado habrá dos partidos más. Como local en Belvedere, Liverpool recibirá a Atenas. Lindo partido entre dos que están en la mitad de la tabla y necesitan puntos para engordar sus promedios del descenso. El otro encuentro será en el estadio Luis Tróccoli entre Cerro y Boston River. Otro partido que promete.

El domingo la fecha se completará con los cuatro partidos restantes, tres a las 16.30 y uno a las 19.30. A primera hora, lo más destacado es el choque entre Progreso y Nacional. Gauchos y tricolores finalmente se medirán en el estadio Nasazzi y no en el Abraham Paladino, ya que la cancha de Progreso no reunió las condiciones mínimas de capacidad para llevar a Nacional –en realidad, sí las tiene, porque en el Paladino entran 5.000 personas, pero no hay posibilidades de que estén sentadas– y por eso la Mesa Ejecutiva, con la anuencia del club de La Teja, decidió que el partido se juegue en el Nasazzi. Si bien Progreso perdió el invicto el fin de semana y relegó posiciones en cuanto a los tricolores –quedó a cinco puntos de distancia–, es uno de los equipos que mejor están jugando en el inicio de la temporada. Una sorpresa, tal vez, no sólo por tratarse de un recién ascendido, sino porque mantuvo la mayoría del plantel con el que jugó y ascendió a Segunda División y le sigue dando frutos. Hablando de jugar bien, Nacional es el equipo que mejor lo hace; es el único que no ha dejado puntos por el camino y, por si fueran pocos méritos, su entrenador, Alexander Cacique Medina, rota todo el plantel entre Uruguayo y Libertadores, lo que le permite no arriesgar físicamente a los jugadores y mantener a todos motivados.

Además, bien cerquita, en el parque Federico Saroldi, River Plate recibirá a Torque. El último de los tres encuentros de esa hora se jugará en el Parque Roberto y tendrá en la cancha a los locales, Racing, y a Rampla Juniors. Partido ideal para que uno de los dos pueda conseguir la primera victoria de la temporada, luego de su magro arranque.

El cierre de la quinta fecha será entre Defensor Sporting y Fénix en el estadio Luis Franzini. Este partido, en la tardecita del domingo en el Parque Rodó, también será televisado. El día y la hora les vendrán bien a los violetas para descansar luego del partido de hoy por la Copa Libertadores. Para Fénix representa una posibilidad para seguir ganando y crecer en la tabla.

Ya completada la cuarta fecha, tal como lo dispuso la AUF a principios de la temporada, se llevará a cabo la premiación mensual al mejor jugador, al mejor talento joven (jugadores nacidos después del 1/1/1997, es decir, sub 21) y al mejor gol del mes. En los dos primeros casos se elegirá a partir de estadísticas (asistencias, goles, minutos jugados y puntos obtenidos por su equipo) y de evaluaciones que están a cargo del equipo técnico dispuesto por la AUF: Raúl Möller (coordinador), Fabián Carini, Rodolfo Rodríguez, Ruben Paz, Juan Ahuntchaín, Jorge Giordano, Pablo Forlán, Juan Tchakidjián, Ernesto Filippi, Pablo Fandiño, Ricardo Piñeyrúa y Eduardo Rivas. Por otra parte, el mejor gol del mes será elegido en virtud del gesto técnico y de su trascendencia.