Ganó Fénix y empataron River Plate y Boston River; Wanderers y el Tanque Sisley no pudieron jugar

El sábado se abrió la fecha, por la tarde, con dos encuentros y el cumplimiento, por primera vez en la temporada, de la fecha libre que tendremos todos los fines de semana en el fútbol de la Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Wanderers y El Tanque Sisley tenían que enfrentarse en el Parque Viera, pero el partido no pudo jugarse porque el viernes de noche los fusionados no habían llegado a pagar las deudas para poder participar esta temporada, por lo que cada fecha habrá un equipo que tendrá libre. “El Tanque durante este año va a tener todos los beneficios de un equipo de Primera, pero sin jugar. El año que viene podría jugar en Segunda División”, le dijo el volante Ademar Martínez a Deportivo Uruguay. El melense iba a jugar en El Tanque por segunda temporada consecutiva y ahora volverá a Villa Teresa. “[El dirigente] Víctor Della Valle y [el presidente del club] Freddy Varela hablaron con un par de jugadores para refinanciar 50% de la deuda. Nos juntamos y decidimos unánimemente que no. Refinanciar significaría darle a El Tanque una chance de seguir subsistiendo a costas de sus jugadores”, agregó Martínez. En la charla con el programa de Radio Uruguay, el futbolista cerró con la siguiente frase: “Es tarea de todos, y más que nada de nosotros, los jugadores de fútbol, rever, repensar y reflexionar sobre el sistema en el cual estamos”.

La pelota igual giró

Hubo cuatro equipos que sí pudieron cumplir con sus partidos correspondientes a la primera etapa del Apertura. En el Parque Capurro, Fénix recibió a Rampla Juniors y le ganó 3-1. Mathías Romarito Acuña puso el primero para los capurrenses, Carlos Muela anotó el segundo y Leonardo Fernández el tercero; para los dirigidos por Luis López había descontado Ignacio Panzariello. En el Parque Federico Omar Saroldi, River Plate y Boston River colaboraron con muchos goles para la fecha: empataron 2-2. Pablo Álvarez abrió la cuenta para el Boston, pero Williams Martínez lo empató sobre el final de la primera etapa para los darseneros; en el segundo tiempo Mauro da Luz lo dio vuelta para los locatarios, pero sobre el final, a los 83 minutos, Agustín Gutiérrez lo empató para Boston River, que este año vuelve a tener doble competencia, ya que participará nuevamente en la Copa Sudamericana.