Hoy comienzan los cuartos de final del campeonato del interior

Desde hace unos días se conocen los cruces de cuartos de final en la Copa Nacional de Selecciones del Interior. Esta noche, el Litoral y el Este empezarán a definir sus regionales después de un fin de semana en el que no hubo actividad por la suspensión ante los hechos de violencia que sucedieron en Young y por los que resultó herido el juez Fernando Di Maggio. La Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol resolvió que no se presentarían a arbitrar ningún partido durante el fin de semana; además, decidieron que por 180 días no irán a los partidos que juegue cualquier representativa de la Liga de Young. No sólo se jugarán partidos por los cuartos de final del Litoral y el Este, sino que además resta definir la fase de grupos en el Sur.

Comencemos con los cruces de cuartos. En el Litoral Tacuarembó esperará, porque ya está clasificado a las semifinales, tanto en la categoría absoluta (mayores) como en juveniles. A las 21.00, en el estadio Artigas, Paysandú recibirá a Rivera; a las 21.30 se medirán Bella Unión y Nueva Palmira en el estadio Walter Martínez Cerruti, y a las 22.00 será el turno de que Mercedes reciba a Salto en el estadio Luis Köster. En el Este el que tendrá libre será Lavalleja, que se metió en las semifinales. A las 21.00 habrá dos encuentros. En el Parque Manuel Alcides Fuentes, Cerro Chato recibirá a Maldonado, mientras que en el estadio Emilio López López de Pando Canelones del Este recibirá a Rocha. A las 22.00 jugarán Chuy y Melo, en el estadio Samuel Priliac de Chuy. Los partidos revancha se disputarán el sábado.

En el Sur únicamente se jugará por la serie B (la octava fecha). En ese grupo, que lidera Florida con puntaje ideal –jugó cinco partidos y ganó los cinco– la albirroja visitará a Flores en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, mientras que Paso de los Toros visitará a Sarandí del Yi en el estadio Juan Ramón Carrasco; Durazno tendrá fecha libre y esperará que algún resultado lo favorezca. Los dos partidos se juegan a las 22.00.

Esto sigue

Para ordenar un poco el torneo, este fin de semana tendrá poca actividad. Sólo se jugará en el Sur, en las series A y B, y con ellas quedará todo definido en ese regional para pasar a jugar los partidos de ida de cuartos de final entre semana, en simultáneo con las revanchas en el Litoral y en el Este. La serie A del Sur comenzará la quinta etapa el viernes, con el partido entre San José y Ecilda Paullier, en el estadio Casto Martínez Laguarda; y el sábado continuará con el encuentro entre Colonia y el campeón vigente, Canelones, en el estadio Profesor Alberto Suppici –los dos partidos van a las 22.00–. Además, también habrá fecha de la serie B, que si no se define hoy se hará este fin de semana. El viernes a las 22.00 Durazno recibirá a Flores en el estadio Silvestre Octavio Landoni, y el sábado a las 21.00 Paso de los Toros recibirá en el estadio Omar Odriozola a Florida.