Los jueces suspendieron la actividad en el campeonato del interior

La Copa Nacional de Selecciones del Interior no tendrá actividad este sábado. La Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol (AIAF) resolvió que este sábado no habrá árbitros a disposición para los partidos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). El miércoles de noche, mientras se jugaba el partido entre Young y Mercedes, en el estadio Juan Antonio Lavalleja, el árbitro Fernando di Maggio recibió un golpe en su cabeza con un casco que le lanzó un hincha younguense. El partido estaba 2-2 y se iba a patear un penal favorable a Mercedes, que podía dar vuelta un resultado que había comenzó cuesta abajo porque los locatarios estaban 2-0 arriba en el marcador –los mercedarios tuvieron tres penales a favor, dos de los cuales que había anotado Marcelo Etchebarne–. Finalmente, el partido fue suspendido y este fin de semana no se jugarán partidos del campeonato del interior. Este hecho, lamentablemente, se ha repetido en varias ocasiones en los últimos años. “Me colocaron siete u ocho puntos de sutura. El partido se había desarrollado dentro de los carriles normales, y ese tipo de reacción es inesperada. Me siento un poco bajoneado por lo ocurrido, pero con las fuerzas de siempre para salir adelante”, le dijo Di Maggio al portal Fútbol Florida. “Según pudimos saber, un parcial (ya identificado) agredió con un casco al arbitro Di Maggio el cual rápidamente cayo al suelo perdiendo el conocimiento y siendo trasladado rápidamente a la policlínica local, donde recibió atención médica y debió recibir además 6 puntos para cerrar la herida”, relató el portal younguense De primera.

Hay cruces

Antes de los incidentes, hubo fútbol y se determinaron algunos cruces. Por el Litoral, Tacuarembó goleó a Artigas 4-0, Bella Unión derrotó a Rivera 2-1, Paysandú le ganó a Liga de las Colonias Agrarias 5-0 y –lo dicho– Young y Mercedes empataron 2-2; por el Sur, Canelones revivió y derrotó 6-1 a Ecilda Paullier, Colonia le ganó a San José 2-1, Paso de los Toros y Durazno empataron 1-1 –gol de Aldo Díaz para los isabelinos– y Florida derrotó a Sarandí del Yi 3-0; por el Este, Canelones del Este y Zona Oeste empataron 1-1, Maldonado le ganó el clásico a Minas 3-2 en la hora, Melo derrotó a Rocha 4-3 y Cerro Chato derrotó a Chuy 1-0. Salto, Nueva Palmira, Treinta y Tres, Flores y Batlle y Ordóñez tuvieron fecha libre.

Quedaron dos partidos pendientes del Sur, que no se jugarán, por lo menos este fin de semana: Sarandí del Yi tenía que recibir a Paso de los Toros en el estadio Juan Ramón Carrasco, mientras que Flores iba a ser local en el Juan Antonio Lavalleja de Trinidad ante el líder invicto, Florida.

Los cruces del Litoral y del Este ya se conocen. En el Litoral se medirán Paysandú y Rivera, Mercedes y Salto, y Bella Unión y Nueva Palmira. En el Este se jugarán los siguientes partidos: Melo-Chuy, Cerro Chato-Maldonado y Rocha-Canelones del Este.