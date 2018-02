Marcelo Signorelli reservó 24 jugadores

De cara a la segunda ventana por las eliminatorias rumbo al Mundial de Beijing 2019, el entrenador de la selección uruguaya de básquetbol, Marcelo Signorelli, reservó 24 jugadores con vistas a afrontar los dos partidos que tendrá de visitante: el 23 de febrero con Argentina en Olavarría y el 26 con Panamá en Ciudad de Panamá.

La lista celeste está integrada por los bases Gustavo Panchi Barrera, Luciano Parodi, Santiago Vidal (Comodoro Rivadavia, Weber Bahía y Regatas Corrientes, todos de Argentina), Salvador Zanotta (Hebraica y Macabi) y Jayson Granger (Baskonia, de España), más los juveniles Hernán Álvarez (Biguá) y Joaquín Rodríguez (Aguada); los ayuda base y aleros son Bruno Fitipaldo (Avelino de Italia), Brian García (Goes), Demián Álvarez, Federico Pereiras (ambos de Aguada), Andrés Dotti (Defensor Sporting), Facundo Medina (Hebraica), Rodrigo Brause (Biguá), Juan Ducasse (Lee Academy de Estados Unidos) y Sebastián Vázquez (Goes); los alas-pivot Hernando Cáceres (Trouville), Sebastián Izaguirre (Hebraica), Mathías Calfani y Gonzalo Iglesias (San Lorenzo y Weber Bahía, respectivamente, ambos de Argentina); y, por último, los pivots, Nicolás Borsellino (Biguá), Esteban Batista (Welcome), Hátila Passos (Malvín) y Kiril Wachsmann (Defensor Sporting).

Lo más importante de la reserva es lo que pueda suceder con Jayson Granger. La reglamentación de la Euroliga, competencia que está jugando su equipo además de la liga española, no obliga a los clubes a ceder jugadores, así que es muy difícil que el ex Cordón pueda integrarse a la selección. De todas formas, se cumplió con el primer paso, que es reservarlo.

La novedad en la lista es la citación de Brian García. El jugador de Goes ha tenido una gran segunda parte en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), vital para la remontada que tiene a los misioneros en la puerta entre pasar a la Liguilla o jugar por la permanencia. Quien no está pero sí figuraba en la citación anterior es Emiliano Serres, que está lesionado.

A propósito del básquetbol LUB, el torneo se detendrá luego de la última fecha del Torneo Clausura, pactada para el viernes 16. Esto permitirá que los clubes cedan sin problemas a todos los jugadores involucrados.

Cómo viene

Uruguay es, junto con Argentina, líder del grupo A de la primera fase de la clasificación de la FIBA Américas para la Copa Mundial de Baloncesto de 2019 que se desarrollará en China. Ambos tienen dos partidos ganados de dos jugados. La celeste debutó venciendo a Panamá 86-73 y tres días después le ganó a Paraguay 67-49, en las dos ocasiones en condición de local en el Palacio Peñarol.

Con una victoria más, Uruguay prácticamente se asegurará uno de los tres lugares en juego para avanzar a la segunda fase. En esa instancia se reordenarán las selecciones que avancen en dos grupos de seis equipos cada uno. Los que pasen del grupo en el que está Uruguay conformarán uno junto con quienes logren el pasaje en el grupo C: Estados Unidos, Puerto Rico, México o Cuba (en estos momentos los tres mencionados en primer término son los que estarían pasando. Los yanquis ganaron los dos partidos que disputaron, mientras que los boricuas y los mexicanos tienen una victoria y una derrota). En estos nuevos grupos cada selección se medirá con los tres rivales a los que no se había enfrentado previamente. Los tres mejores de cada grupo y el mejor cuarto accederán a la Copa Mundial de la FIBA. Los cinco equipos eliminados mantendrán su cupo en la División A.

El próximo mundial será el primero con 32 selecciones participantes, ocho más que las que disputaron la pasada cita mundialista en España 2014. Eso, sumado a la reestructuración de las competencias en las tres Américas, permite incrementar el número de equipos americanos que pasen: de cuatro a siete (sin tener en cuenta que en España fueron seis las selecciones del continente porque Brasil fue invitado y Estados Unidos se clasificó por ser el vigente campeón olímpico).