Nacional derrotó a Sport Huancayo 8-0 en su segunda presentación en la Copa Libertadores sub 20

Nacional goleó 8-0 a Sport Huancayo de Perú ayer, en el estadio Centenario, en el marco de la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores sub 20. Thiago Vecino en dos ocasiones, Guillermo May, Joaquín Trasante, Alfonso Trezza, Sebastián Paz, Ronald Barrios y Juan Manuel Sanabria marcaron los goles de los tricolores, que comparten el liderazgo de la serie con los ecuatorianos de Independiente del Valle, que ayer a primera hora golearon 5-0 a Colo-Colo, de Chile.

En la fecha final de esta serie, que se jugará el domingo, Nacional enfrentará a las 16.30 a los ecuatorianos. El vencedor accederá a las semifinales, instancia que jugarán los tres ganadores de cada serie y el mejor segundo.

Hoy la Libertadores juvenil proseguirá con la disputa de la fecha final del grupo A, que tiene como líderes a San Pablo, de Brasil, y Talleres de Córdoba, de Argentina, con 6 puntos. Esta tarde, a las 16.30, paulistas y cordobeses se enfrentarán en el Centenario; el ganador del duelo será el primero de la serie y, por lo tanto, se meterá en las semifinales del torneo.

Mañana se desarrollará la etapa final del grupo B, en la que River Plate se jugará su pasaje de fase. Los darseneros suman 4 puntos, al igual que Libertad, de Paraguay; La Equidad, de Colombia, tiene 3; último, sin puntos, está Cruzeiro, de Brasil. A primera hora, a partir de 16.30, se cruzarán paraguayos y colombianos y a las 18.45 River Plate se medirá con los azules mineiros.

Recordamos que la entrada para todos los encuentros de la Libertadores sub 20 es libre y gratuita en la tribuna América del Centenario.