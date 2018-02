Nacional es finalista de la Copa Libertadores sub 20; River Plate no pudo

La Copa Libertadores sub 20 llegará a su definición este sábado, cuando en la final se enfrenten Nacional e Independiente del Valle de Ecuador, que en una de las llaves de semifinales derrotó a River Plate, en lo que fue un partidazo. Los tricolores, para llegar a la final, le ganaron con contundencia a San Pablo, 3-0, y han transitado de gran manera todo el camino a la copa, goleando a varios rivales y con el arco invicto: Franco Israel no ha recibido anotaciones y lleva 360 minutos con el arco en 0. Nacional, además de ganarle a San Pablo, el vigente campeón, también derrotó a Colo-Colo 5-0, Sport Huancayo 8-0 y empató con su rival de este sábado, Independiente del Valle, 0-0. Los goles del equipo de La Blanqueada a San Pablo fueron convertidos por Mathías Laborda a los 31 minutos, Guillermo May a los 73 y Gabriel Barrios a los 92, ya sobre el final del encuentro con los brasileños, que tendrán que jugar el sábado a las 14.15 con River Plate por el tercer y cuarto puesto. Precisamente, los darseneros no pudieron superar a los ecuatorianos y cayeron derrotados 3-2. Fue un partidazo el que se jugó en el Parque Batlle, bajo una lluvia torrencial. Los goles de Independiente los marcaron Renny Jaramillo en dos ocasiones y Gonzalo Plata, mientras que José Neris y Facundo Vigo, con un golazo de tiro libre, habían dado vuelta el marcador para los uruguayos. El partido se picó sobre el final y hubo algunas corridas entre los jugadores una vez que el cotejo finalizó. La final entre Nacional e Independiente también será el sábado en el estadio Centenario, a las 16.30, y al igual que el partido de primera hora será transmitida por la cadena Fox Sports.

Los tricolores tienen la chance de ser campeones de este torneo por primera vez, y sería también el primer título para un equipo uruguayo después de las finales que jugaron Defensor Sporting en 2012 y Liverpool en 2016. En ambos casos los campeones fueron los rivales de tuertos y negriazules: River Plate de Argentina y San Pablo de Brasil.