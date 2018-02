Partido Nacional se apresta a celebrar el aniversario de la última vez que algún jerarca nacionalista renunció a su cargo

“Yo le rindo cuentas al pueblo con la función y cada cinco años. Esto no es un tema de ética; a mí la ética no me la va a marcar [Ricardo] Gil Iribarne, que no sé quién es”, declaró ayer a El Observador el intendente de Maldonado, Enrique Antía, en referencia a la exhortación de la Junta de Transparencia y Ética Pública a los jerarcas del Estado para que no contraten familiares. Entrevistado por una radio fernandina, el jefe comunal fue más allá y disparó: “No podemos permitir que el gobierno nacional violente la autonomía de las intendencias, y este justamente es un ejemplo de por qué no podemos permitirlo: tienen una junta anticorrupción. ¿A quién se le ocurre? Es gente que no entiende cómo funcionan las cosas en el interior de la república. Entre la ley de ocho horas para los peones rurales y esto, nos quieren matar”.

El intendente de Artigas, Pablo Caram, quien designó a varios familiares en cargos de confianza, también anunció que no les pedirá la renuncia. Una fuente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) reconoció que la situación “quizá no sea buena desde el punto de vista de la imagen del partido, pero en el terreno logístico nos facilita mucho las cosas, porque ya está todo encaminado para la celebración del aniversario de la última vez que algún jerarca nacionalista renunció a su cargo, y una movida de último momento de este tipo nos cambiaría todo”.

El dirigente relató que una comisión especial está recabando datos para definir exactamente cuándo se celebraría el aniversario. “Hace unos años tuvimos la renuncia de Graciela Bianchi a su banca del Senado para dejarle su lugar a Álvaro Delgado, pero no sé si califica. Debería tratarse de una renuncia con todas las letras, es decir, alguien que se va para su casa. Algo así como la de Jorge Larrañaga cuando anunció que se alejaba de la política, pero sin la parte en la que volvió. El problema es que nadie se acuerda muy bien de cuándo fue la última vez que eso pasó. Tenemos un grupo de historiadores trabajando en eso, pero son cosas que pasaron hace mucho tiempo, y no es fácil”.