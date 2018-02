Se sorteó el fixture de la Segunda División Profesional

La Mesa Ejecutiva de la B hizo el sorteo del fixture del Campeonato Uruguayo 2018, que llevará el nombre “Dr. Bernardo Serwiansky” y comenzará el sábado. El evento, organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se llevó a cabo en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento y contó con la presencia de los 14 clubes que participarán en el torneo de la Segunda División Profesional.

Albion será el equipo debutante: el club más viejo del fútbol uruguayo jugará en el profesionalismo de la AUF por primera vez en su historia y para ello tuvo que gestionar los contratos de los futbolistas entre semana. Central Español, Plaza Colonia, Cerrito, Albion, Juventud, Deportivo Maldonado, Villa Teresa, Rentistas, Sud América, Villa Española, Tacuarembó, Oriental, Cerro Largo y Miramar Misiones son los clubes que esta temporada jugarán por tres ascensos a la Primera División del fútbol uruguayo. Los descensos a la Segunda B Amateur –la vieja C– serán dos.

Viene renovada

El sábado, entonces, empezará un nuevo año de la B, que viene –una vez más– con cambios en la forma de disputa: una novedad es que se eliminaron los play off. Según lo que se decidió en el Consejo de Liga, el formato de juego, esta vez, será a dos ruedas, todos contra todos. Durante la temporada se contabilizará una única tabla de posiciones, que hará las veces de Tabla Anual. Los primeros tres equipos colocados en esa tabla conseguirán el ascenso a la A; los ubicados en los dos últimos puestos en la Tabla del Descenso bajarán a la C. La fase de play off era de lo más atractivo del Campeonato Uruguayo de la B y ya no se jugará, por lo menos en esta temporada. Los torneos de Segunda División han cambiado mucho en los últimos años, pero lo cierto es que esa fase de eliminación directa les daba la chance a muchos equipos –en algunos casos, del tercero al décimo– de pelear por un lugar en Primera División.

En lo que tiene que ver con las novedades de los clubes en cuanto a las incorporaciones, se destaca la vuelta a Villa Española de Santiago Bigote López. El plantel fue presentado el sábado en el estadio Obdulio Varela con un partido en el que enfrentaron a Huracán Buceo, que milita en la C –volvió a la competencia AUF el año pasado–. La anécdota es el resultado: ganó Villa Española 1-0. Además de la presencia de la comparsa Mandinga en la cancha, el día del hincha del Villa tuvo como protagonistas a viejas glorias del club: se hicieron presentes jugadores de los ascensos de 1998 y 2008, que se enfrentaron entre sí. Las divisiones formativas también desfilaron en la fiesta aurirroja.

Otra de las novedades será la presencia del artiguense Carlos Bueno en Cerro Largo. Los arachanes contrataron al delantero, que ya no estaba en actividad profesional pero decidió volver al club que será local en el estadio Ubilla de Melo. Cerro Largo jugó un amistoso el domingo con Grêmio Esportivo Bagé (de Bagé, Rio Grande do Sul) y empató 1-1; el gol arachán lo marcó Borys Barone.

El Tacuarembó Fútbol Club, otro de los equipos fuertes de la categoría, se está armando para pelear por el ascenso. Baltasar Silva volvió a los rojos del norte. Al lateral se le suman las llegadas de Sebastián Gularte, Joaquín Verges, Ignacio de Arruabarrena y Brahian Ferreira.

El clásico del Cerrito de la Victoria se disputará en la segunda etapa del torneo. Cerrito y Rentistas fueron sancionados por los incidentes en el último clásico, por lo que deberán disputar las dos primeras etapas a puertas cerradas. La Mesa Ejecutiva de la B dará a conocer en el correr de la semana los detalles de los horarios y la confirmación de los escenarios en donde se jugarán los partidos de la primera fecha. Lo que es seguro es que los partidos de la mañana de los sábados volverán a transmitirse por VTV; el resto se jugará de tarde.