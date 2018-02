Se viene un fin de semana con Uruguayo y Libertadores sub 20

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fijó los partidos correspondientes a la segunda etapa del Torneo Apertura hace algunos días. Además, la AUF organizará, desde el sábado, la Copa Libertadores sub 20, que se llevará a cabo en el estadio Centenario.

El Campeonato Uruguayo 2018 comenzó con muchos goles y la novedad de que El Tanque Sisley no participará, debido a las deudas que tiene con sus trabajadores. La segunda fecha del primer torneo corto ya está fijada y se jugará este fin de semana. Atenas, que debutó con derrota en su regreso a Primera División, volverá a jugar en su cancha, en San Carlos, mientras espera que el Campus de Maldonado se ponga en buenas condiciones. Los carolinos jugarán el sábado a las 17.00 con Racing, que también perdió en la primera fecha.

A la misma hora van los otros tres encuentros sabatinos. Torque recibirá a Progreso en el estadio José Nasazzi –los celestes de Pablo Marini harán de locatarios en San José, según trascendió–; Boston River y Wanderers se enfrentarán en el Parque Artigas de Las Piedras; y para la televisión, Rampla Juniors hará de local en el Parque Alfredo Víctor Viera para recibir a Nacional.

Precisamente, en filas tricolores la semana será movida. Además del partido de revancha por la Copa Libertadores que jugarán mañana, hoy a las 13.00 se presentará a las últimas dos incorporaciones en la sede del club: el coloniense Facundo Waller y el argentino Gino Peruzzi.

Por el lado de los picapiedras, se confirmó la fecha en que harán su debut en la Copa Sudamericana; el primer partido de los dirigidos por el Ronco Luis López será la semana que viene, el martes 13, con el Club Universidad Técnica de Cajamarca de Perú, a las 19.15 (hora uruguaya). El partido de revancha se disputará el 8 de marzo en Montevideo. A una semana del debut, los ramplenses no saben en qué cancha jugarán. Por ahora, el partido está fijado para la ciudad de Trujillo, en el estadio Mansiche. La idea es que se juegue ahí; para eso, hoy habrá una nueva inspección con el fin de que quede habilitado tanto para el torneo local como para la Sudamericana. El partido será arbitrado por una terna brasileña.

El domingo se jugarán otros dos encuentros a las 17.00. El más atractivo será el de Danubio y Defensor Sporting, que para muchos es clásico, sobre todo por la rivalidad que se genera entre los dos clubes en divisiones formativas. Ese match va en el estadio Jardines del Hipódromo; Fénix recibirá a Cerro en el Parque Capurro, y Liverpool, que tenía que visitar a El Tanque en el Campeones Olímpicos de Florida, tendrá fecha libre y sumará los tres puntos de la victoria frente a los fusionados.

La etapa se cerrará a las 19.30 en el estadio Campeón del Siglo con el partido entre el local, Peñarol, y la visita, River Plate. El partido lo transmitirá VTV.

En lo que tiene que ver con la Segunda División Profesional, la Mesa Ejecutiva de la B resolvió la fecha de comienzo para esta temporada. El inicio del Campeonato Uruguayo será el sábado 3 de marzo, y nuevamente cambiará la forma de disputa. El torneo se jugará a dos ruedas, todos contra todos, con una única tabla de posiciones que servirá como Tabla Anual. Los tres equipos que se ubiquen en los primeros puestos de la temporada serán los que asciendan a Primera División para 2019. Los dos últimos de la Tabla del Descenso bajarán a la Segunda División Amateur, la C. El fixture se sorteará a fines de este mes en Colonia del Sacramento; una de las novedades será la presencia de Albion, que consiguió el título de campeón uruguayo de la C a fines de 2017. El Tanque no puede participar en este torneo, por lo que recién volverá a jugar el año que viene.

Es internacional

Nacional y River Plate, ambos de Uruguay, Talleres de Córdoba (Argentina), Quebracho (Bolivia), Cruzeiro y San Pablo, ambos de Brasil, La Equidad (Colombia), Colo-Colo (Chile), Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Sport Huancayo (Perú) y Atlético Venezuela (Venezuela) participarán en la cuarta edición de la Copa Libertadores sub 20, que por primera vez se llevará a cabo en Uruguay, desde el sábado 10 hasta el 24 de febrero. El campeón, que defiende el título, es San Pablo, que integrará el grupo A junto a Quebracho, Atlético Venezuela y Talleres. En el grupo B estarán Libertad, Cruzeiro, River Plate y La Equidad; y el grupo C estará integrado por Independiente del Valle, Sport Huancayo, Colo-Colo y Nacional. Diego Lugano, el ex capitán de la selección uruguaya de fútbol, recientemente retirado de la actividad profesional, vendrá a Uruguay con la delegación paulista y se estrenará en el cargo de superintendente del club. El nacido en Canelones será parte de las Relaciones Institucionales de San Pablo.

Una vez que termine la fase de grupos, cuatro equipos se clasificarán para la Fase Final: los tres líderes de las series y el mejor de los tres equipos ubicados en la segunda posición. Esos cuatro clubes disputarán las semifinales de la copa. Todos los partidos se jugarán en el estadio Centenario. La primera jornada será el sábado y arrancará con dos encuentros: a las 16.30 se medirán San Pablo y Quebracho, y a las 18.45 lo harán Atlético Venezuela y Talleres. El debut de los representantes uruguayos será el domingo, cuando River Plate reciba a La Equidad a las 18.45 –un rato antes jugarán Libertad y Cruzeiro–. Nacional esperará hasta el lunes para jugar su primer partido, a las 18.45 con Colo-Colo; el partido de primera hora lo protagonizarán Independiente del Valle y Sport Huancayo. Los tricolores van por su segunda participación, ya que fueron los representantes uruguayos en la copa de 2011.

A los clubes uruguayos les ha ido bien en esta competición. En 2012, cuando se disputó la segunda edición, Defensor Sporting llegó a la final y perdió 1-0 con River Plate de Argentina; esa copa se disputó en Perú, al igual que la primera edición de 2011, que tuvo como ganador al Universitario local, que derrotó en la final a Boca Juniors. En 2016 la Libertadores fue organizada por Paraguay y otra vez un equipo uruguayo fue vicecampeón: Liverpool, con Nicolás de la Cruz como gran figura. Los de Belvedere llegaron a la final y perdieron 1-0 con San Pablo en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.