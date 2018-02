Toca esperar

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), respetando lo que se decidió para este año, paraliza su competencia mientras la selección celeste prepara partidos internacionales. A la espera de que comiencen la Liguilla y la Permanencia, los equipos aprovechan para ajustar detalles y recuperar jugadores lesionados.

A la LUB le queda lo más lindo. Luego de culminado el Clasificatorio, Malvín (arrastra 19,5 puntos), Hebraica y Macabi (19,5), Nacional (19), Welcome (19), Urunday Universitario (19), Goes (18,5), Aguada (18,5) y Defensor Sporting (17,5) jugarán la Liguilla, fundamental para determinar los cruces de play off.

Si bien aún no ha sido fijada por la Mesa Ejecutiva de la LUB, la primera fecha se celebrará cerca del primer fin de semana de marzo, luego de que los jugadores que integran la selección uruguaya vuelvan de Panamá. Esa primera jornada tendrá los enfrentamientos Malvín-Welcome, Hebraica-Goes, Nacional-Urunday y Sporting-Aguada. La Liguilla será a una rueda, todos contra todos (las localías fueron otorgadas de acuerdo con los resultados entre sí durante Apertura y Clausura).

La Permanencia, por su parte, la jugarán Trouville (comienza con 18 unidades), Biguá (17,5), Larre Borges (16) y Olimpia (17). Esta fase se disputará a dos ruedas, y el que ocupe el último puesto descenderá al Metro junto a Bohemios –que bajó tras ser el último de la tabla general entre Apertura y Clausura– y Larrañaga –descendido desde el arranque de la LUB porque decidió no jugar el torneo–.

Una vez terminados Liguilla y Permanencia se realizará un draft. El objetivo es que quienes jueguen play off sumen una ficha nacional más de los clubes eliminados.