Vuelve la Liga Uruguaya de Básquetbol

Tras el parate por la segunda ventana de partidos correspondiente a la clasificatoria al Mundial 2019 de China, mañana regresa la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Hoy arrancará la Liguilla con un partido, mientras que pasado mañana se jugará el grueso de la actividad tanto en la Liguilla como en la Permanencia.

Mañana la naranja va arriba a las 20.30 en la cancha de Unión Atlética, cuando se enfrenten Nacional, que hace de local, y Urunday Universitario; ambos llegan con 19 puntos. La Liguilla continuará el viernes con los tres partidos restantes. A las 20.30 habrá dos: Malvín-Welcome en el gimnasio de los playeros y Defensor Sporting-Aguada en la cancha de Welcome. El último arrancará a las 21.15, será en el Palacio Peñarol y lo jugarán Goes y Hebraica y Macabi. Ese juego será el televisado del viernes. Vale recordar que este torneo entre los ocho mejores se jugará a una rueda y sirve para determinar los puestos del uno al ocho y los correspondientes cruces de play off en cuartos de final.

La zona de la Permanencia tendrá toda su actividad el viernes. Por un lado, Trouville recibirá en Pocitos a Biguá, mientras que, por otro, en la Unión, Larre Borges será local en su casa ante Olimpia. Ambos juegos comenzarán en el horario habitual de las 20.30.

La Permanencia se jugará a dos ruedas todos contra todos y alternando las localías. El que quede en último lugar descenderá al Metro junto a los ya descendidos Bohemios –último de la tabla general entre Apertura y Clausura– y Larrañaga –que bajó de oficio por desistir de jugar la LUB tras ascender la temporada pasada–.

Pensar adelante

Los jugadores de la selección volvieron y toca hacer análisis de los dos partidos jugados. El saldo es de bueno tirando a muy bueno. Tal vez el hecho de haber ganado primero en Argentina, histórica victoria donde nunca se había conseguido, hace pensar que perder con Panamá fue dejar parte de lo conseguido. Pero teniendo en cuenta que bien se podría haber perdido ambos juegos –porque de locales las dos selecciones son muy fuertes–, es más lo que se ganó. Además, a Uruguay lo respalda la tabla de posiciones, en la que está primero junto a Argentina, cada uno con tres juegos ganados y uno perdido. Además, se clasificó a la fase siguiente a falta de dos fechas. Precisamente, esas dos etapas finales se jugarán en junio. La celeste se enfrentará primero con Argentina en Montevideo –se especula con que el Antel Arena ya esté terminado y se juegue ahí– y luego con Paraguay en un lugar que todavía no está definido, porque los paraguayos no tienen estadios que cumplan los requisitos de la FIBA para esta clase de competiciones. La buena noticia para el cierre del grupo A es que podrá estar Jayson Granger. El base no tendrá actividad por la Euro League y, de no estar lesionado, será citado y jugará los dos encuentros.

Otro punto positivo para Uruguay: en la serie C, en la que están las selecciones con las que se enfrentará en la segunda y decisiva fase, sólo Estados Unidos ha ganado los cuatro partidos que disputó y, Puerto Rico y México, rivales directos para los tres cupos que llevan a Uruguay a China 2019, tienen dos partidos ganados y dos perdidos, o sea que a falta de dos fechas están por debajo del equipo de Marcelo Signorelli –y también de Argentina, lógicamente–.