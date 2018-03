Alto lío

Con la victoria 1-0 sobre Atlético de Madrid, ayer Barcelona pareció darle la sentencia definitiva a la Liga española. Falta mucho, 11 fechas, y las matemáticas aseguran que nada está cerrado, porque la distancia de los catalanes con los colchoneros es de ocho puntos; sin embargo, lo que permite vaticinar que el Barça será campeón es lo que sucede dentro de la cancha. Partido a partido, el equipo de Lionel Messi y compañía es categórico, es el más goleador, se mantiene invicto y tiene sobradas figuras como para desnivelar los juegos que se presentan difíciles.

Ayer fue una prueba de ello. Atlético de Madrid es un equipo duro, juega bien, no se desordena, defiende mejor que nadie y, sin tener tanta posesión de la pelota, siempre genera chances de gol. Es necesario remarcar el concepto de defiende mejor que nadie: prácticamente no dejó jugar cómodo a Messi. No obstante, en una jugada lo bajaron, y el argentino no perdona: tuvo un tiro libre ideal para su perfil y con carrera corta, gesto técnico perfecto, comba de dibujos animados, colocó la pelota en el ángulo izquierdo del esloveno Jan Oblak, que, estirándose cuan largo es, logró tocar la pelota aunque el esfuerzo no fue suficiente para que el crack rosarino hiciera el único gol del partido. Y el número 600 de su carrera futbolística. Enorme.

Lo más destacado del resto de la fecha del fútbol español fueron la victoria de Real Madrid (3-1 a Getafe), la del Sevilla (2-0 a Athletic de Bilbao), la del sorprendente Girona (2-0 a Villarreal de visitante, con gol de Cristhian Stuani) y la de Real Sociedad (2-1 a Alavés). Hoy a las 17.00, Maximiliano Gómez liderará el ataque de Celta de Vigo con Las Palmas.

En Italia sucedió la noticia triste de la jornada: el capitán de Fiorentina, Davide Astori, fue encontrado muerto en la habitación donde concentraba para el partido entre su equipo y Udinese. La causa del fallecimiento de Astori, de 31 años y con pasaje por Milan, Cagliari y la Roma, entre otros, se presume que fue un paro cardiorrespiratorio. Ante eso, el Calcio suspendió todos los partidos del domingo.

El sábado se jugaron cuatro partidos. Lo más notorio fue la derrota de Napoli 4-2 a manos de Roma, y el buen triunfo como visitante de Juventus 1-0 sobre Lazio. Los napolitanos se mantuvieron como líderes con 69 puntos pese a la caída, pero la Juve, un punto atrás, los puede pasar cuando ponga al día su calendario jugando el partido que le falta.

En Inglaterra y Francia el panorama es casi similar a lo que pasa en la Liga de España. Manchester City y Paris Saint-Germain no paran de ganar y van directo a ganar sus respectivos campeonatos. El fin de semana, el City de Pep Guardiola le ganó 1-0 a Chelsea, gracias a un gol del portugués Bernardo Silva, y se mantuvo primero a 18 puntos del segundo, Liverpool. En tierras galas, el PSG venció a Troyes 2-0 sin Edinson Cavani, reservado para jugar por Champions League esta semana. 14 son las unidades que tienen los parisinos sobre Mónaco, segundo en cuestión.