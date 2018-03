Dominio extranjero en la Vuelta Ciclista del Uruguay

El argentino Juan Pablo Dotti sigue firme en la punta. Tras cuatro etapas transcurridas, al ciclista del Sindicato Empleados Públicos (SEP) de San Juan no lo mueve nadie. Lo intentan, pero entre él y su equipo han neutralizado todas las fugas que amenazaban su liderato. Hoy, cuando se una Young y Durazno, no será la excepción.

La etapa de hoy tendrá 164,1 kilómetros. En el 39 y en el 80,3 se llevarán a cabo el primer y el segundo embalaje del premio de la Cima, respectivamente, mientras que los embalajes para el premio Sprinter serán a los 69,6 y a los 119 km. Poco después de este último embalaje, la caravana dejará la ruta 3 y tomará la 14, para luego encauzar el tramo final en la rotonda de la ruta 5. La llegada, como comúnmente sucede, será frente a la Intendencia de Durazno.

Así las cosas

Ayer la cuarta etapa partió desde Cardona, pasó por Fray Bentos y terminó en la rambla de Mercedes, divino escenario para las llegadas a toda velocidad. El ganador fue el argentino Héctor Lucero, de la Municipalidad de Pocito, con un tiempo de 3 horas, 39 minutos, 20 segundos. Tras él, con el mismo guarismo, llegaron Xavier Quevedo, venezolano que defiende al Bandes de ese país, y Nahuel Alarcón, pedalista sub 23 que corre por el Wanderers de la ciudad de Cardona. Estos resultados no afectaron las principales posiciones de la tabla general. Lo que puede resultar sorprendente es que Fernando Méndez, el de Ciudad del Plata, tras la etapa de ayer subió al primer lugar del premio de la Cima, relegando al líder, el argentino Dotti –sorpresa que no sería tal si se toma en cuenta que Dotti tiene que defender una punta más significativa, la general individual–.