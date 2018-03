Federer cayó derrotado en el Open de Miami y perdió el primer lugar en el ranking ATP

Como casi todas las veces que hay tenis, el protagonista del fin de semana fue el suizo Roger Federer. Pero esta vez, como en raras ocasiones sucede, la información al respecto del número uno del mundo no fueron sus victorias.

Por un lado, Federer quedó afuera del Open de Miami. Sorpresivamente, la caída fue contra el australiano Thanasi Kokkinakis, quien lo derrotó 3-6, 6-3 y 7-6(4). Tras la derrota, Federer dejará de ser el mejor del ranking ATP, puesto que volverá a manos del español Rafael Nadal. Pero además, luego de perder en Miami, el suizo declaró que no participará en la temporada de tierra batida que se avecina. “Decidí no jugar en la temporada de polvo. No jugué muy bien la semana pasada, pero tengo algo de tiempo para descubrir cómo van las cosas [...] Me alejaré de todo y luego regresaré al campo de entrenamiento para trabajar”, dijo en conferencia de prensa.