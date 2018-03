Goes y Aguada juegan por la Liga Uruguaya

Tras la suspensión que se decretó el viernes porque el piso del Palacio Peñarol no estaba apto para jugar, el clásico entre Goes y Aguada se disputará hoy a las 21.15 en ese escenario. Si bien ayer se devolvió el dinero a quienes el viernes habían sacado la entrada y hoy no podían asistir, es probable que, tal como es habitual cuando juegan estos dos equipos, se repita la numerosa concurrencia.

Hay mucho en juego, como en todo clásico. Pero en este, por jugarse cuando faltan dos fechas para el final de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), tiene un punto más de importancia que los anteriores, porque el que gane se subirá al primer puesto de la tabla junto a Malvín, solitario líder hasta esta noche.

Cuando termine la Liguilla, los equipos se ordenarán de primero a octavo y se cruzarán en los cuartos de final. Los mano a mano serán primero-octavo, segundo-séptimo, tercero-sexto y cuarto-quinto. Tanto esta instancia de play off como las semifinales se jugarán al mejor de cinco partidos, mientras que la final será al mejor de siete. De todos modos, tal y cómo está de apretada la tabla, es probable que haya que apelar a desempates para determinar en qué puesto quede ubicado cada equipo.

Después del enfrentamiento entre Goes y Aguada de esta noche, la penúltima jornada de la LUB está programada para el viernes con los cruces Nacional-Malvín, Welcome-Goes (estos dos sólo habilitados para público locatario), Aguada-Urunday Universitario y Hebraica y Macabi-Defensor Sporting.

Más caras

Días atrás, se produjeron dos cambios de extranjeros. A Hebraica llegó un viejo conocido, el pivot panameño Jaime Lloreda, que sustituirá al yanqui Rashaun Freeman. Lloreda no sólo fue campeón con el macabeo, sino que en las finales 2016-2017 fue el mejor jugador. Será la tercera vez que juegue en Hebraica.

El otro cambio de ficha foránea tuvo lugar en Welcome. Ya no está Dakarai Tucker y quien dirigirá los hilos de la W desde la base será Keyron Sheard, quien llega a la LUB tras un corto paso por Boca Juniors de Argentina. Sheard debutó el fin de semana en la victoria de Welcome 86-80 sobre Urunday. Tuvo una buena presentación en su estreno, en el que marcó 20 puntos en 33 minutos jugados y alcanzó una valoración de 12. Si bien Esteban Batista fue determinante en el poste bajo, Sheard se asoció muy bien con el otro extranjero de los palermitanos, Shawn Glover, quien cerró su planilla con 25 unidades y 8 rebotes.

A la inversa, hay dos uruguayos que juegan como extranjeros en la liga argentina y que definirán la Liga de las Américas 2018: el artiguense Mathías Calfani (San Lorenzo) y Santiago Pepo Vidal (Regatas de Corrientes). El Súper 4 se disputará el fin de semana en el estadio de San Lorenzo entre los equipos que defienden los uruguayos más Estudiantes de Concordia, también argentino, y Mogi das Cruzes, de Brasil.