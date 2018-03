Hoy Uruguay define la China Cup con Gales

De mañana, un poco después de que cante el gallo, la selección uruguaya de fútbol que dirige Óscar Washington Tabárez disputará la final de la China Cup con Gales. El partido se jugará en el Guangxi Sports Center, a las 8.35 de los relojes uruguayos. A primera hora, a las 4.35, se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto entre el local China y República Checa. Los chinos perdieron 6-0 con los galeses y la celeste llegó a esta final luego de ganarles el viernes a los checos 2-0, con goles de Luis Suárez, de penal –llegó a las 50 dianas con la camiseta de Uruguay–, y Edinson Cavani, con un golazo espectacular de chilena; por Salto quedó la cosa.

Luego de terminar de jugar esta copa, los futbolistas volverán a sus respectivos clubes y la selección tendrá un último encuentro, con Uzbekistán, el jueves 7 de junio a las 20.00 en el estadio Centenario, en lo que será la despedida de Uruguay ante su público –ya con plantel de 23 jugadores confirmado– antes de partir para disputar el Mundial de Rusia 2018.

Para esta mañana no hay datos de cómo puede salir a jugar Uruguay. Lo que se sabe –y Tabárez confirmó en conferencia de prensa– es que José María Giménez, que salió lesionado el viernes sobre el final del partido con República Checa, no sintió más que un dolor y no tuvo una lesión de entidad, por lo que podría ser de la partida nuevamente en el choque con Gales. Fernando Muslera estará seguro en el arco; a Giménez lo acompañarán Guillermo Varela, el capitán Diego Godín y Diego Laxalt, que el otro día jugó por primera vez como lateral izquierdo; en el medio Nahitan Nandez estará por la derecha, Rodrigo Bentancur y Matías Vecino repetirán en la contención y el Cebolla Cristian Rodríguez aparecerá por la izquierda; arriba, los dos monstruos: Suárez y Cavani. Con su entrada en el equipo, y sin el enlace Giorgian de Arrascaeta, el lacazino le aporta un poco más de marca a la mitad de la cancha.