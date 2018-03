Durante el fin de semana Diego D’Alessandro, entrenador de las selecciones uruguayas de fútbol sala, confirmó el plantel de 12 futbolistas (ver recuadro) que representarán a la celeste en el Sudamericano sub 18 que se llevará a cabo entre el jueves 22 y el jueves 29 en Asunción, Paraguay. Esta competencia clasificatoria otorga un cupo –el único que resta definirse– para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán en Buenos Aires del 6 al 18 de octubre. Uruguay viajará hoy a las 15.00 desde el Aeropuerto de Carrasco y empezará a competir el jueves. La selección integra el grupo B junto con Brasil, Perú, Venezuela y Chile; la serie A está conformada por el local Paraguay, Argentina, Ecuador, Bolivia y Colombia.

El equipo de D’Alessandro entrenó estas últimas semanas en el Complejo Deportivo UTU-ITS y jugó dos amistosos de preparación con Malvín y Elbio Fernández. La última participación oficial de la selección uruguaya en una competencia fue la de la mayor, que obtuvo el tercer puesto en el Grand Prix que se llevó a cabo en la ciudad de Brusque, Brasil, entre los últimos días de enero y los primeros de febrero, y fue la mejor ubicación que consiguió la celeste en las siete participaciones en este certamen.

La de octubre será la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que por primera vez tendrán lugar fuera del continente asiático. Casi 4.000 atletas de 206 países se darán cita en Buenos Aires, que eligió como sedes las localidades de Bella Vista (Partido de San Miguel), Villa Martelli (Partido de Vicente López) y San Isidro. Se disputarán 32 deportes: natación y saltos ornamentales, atletismo, tiro con arco, bádminton, básquetbol 3x3, beach handball, beach volley, boxeo, canotaje, ciclismo, ecuestre, esgrima, futsal, gimnasia, golf, hockey 5, judo, levantamiento de pesas, lucha olímpica, pentatlón moderno, remo, rugby seven, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro deportivo, triatlón y vela; breaking, escalada deportiva, karate y patinaje de velocidad sobre ruedas son los cuatro deportes que se sumaron a la lista.