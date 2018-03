Liga de Desarrollo, organizada por la Conmebol, confirmó los grupos que tendrán los equipos uruguayos

La Liga de Desarrollo que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó los grupos que les tocarán a los equipos uruguayos. Las clasificadas y el clasificado son Liga Sanducera en varones sub 13, Náutico en sub 14 y Palmirense (club de Nueva Palmira) en sub 16, estos dos últimos en la rama femenina. Los tres campeonatos se disputarán desde el 27 de marzo al 5 de abril en Asunción, Paraguay.

Liga Sanducera integrará el grupo B y tendrá como rivales a Alianza Lima (Perú), Universidad de Chile, Vélez Sarsfield (Argentina) y Florida (Bolivia). Náutico, por su parte, también jugará en el grupo B y se enfrentará a Academia Puerto Ceballos (Venezuela), Municipalidad de la Perla (Perú), Tiger (Brasil) y Guaraní (Paraguay). Por último, las chiquilinas sub 16 de Palmirense integrarán el grupo A junto con Región del Maule (Chile), Escuela Juan Arango (Venezuela), Formas Íntimas (Colombia) y Carneras UPS (Ecuador).