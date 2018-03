Olimpia, Biguá, Malvín y Nacional ganaron por Liga Uruguaya; tras perder, descendió Larre Borges

Una combinación de resultados mandaba a Larre Borges al Metro. Primero, no podía perder. Pero si eso sucedía, dependía de que Biguá no ganara su respectivo partido. Lamentablemente, para las pretensiones de los de la Unión las dos cosas se dieron y su suerte selló el destino: Larre marchó con Olimpia 86-79, Biguá se impuso con goleada 89-64 sobre Trouville y resuelta la Permanencia a dos fechas del final. De esta manera, Larre Borges acompañará al próximo Metro a Larrañaga, descendido desde un principio por decidir no participar en esta Liga Uruguaya de Básquetbol, y Bohemios, que fue el peor de la tabla general sumando los torneos Apertura y Clausura.

En la Liguilla, tal como se vienen dando los resultados, la cosa está muy pareja y es probable que haya varios equipos igualados por posiciones, y habrá desempates. Sin ir más lejos, en la noche de ayer, finalizada la cuarta fecha, se dio la particularidad de que quedaron tres punteros: Goes, Malvín y Aguada (que ya estaba tras la victoria del martes 85-83 sobre Welcome).

Malvín recuperó esa primera posición luego de ganarle a Goes 80-71. El misionero, precisamente, fue quien había bajado de la punta fechas atrás a los dirigidos por Pablo López. Los mejores exponentes del playero fueron Marcos Cabot y Hátila Passos. Cabot se destacó en el goleo con 23 puntos (6 de 12 en triples), mientras que el pivot brasileño fue importante en lo suyo: 13 rebotes y dos bloqueos. En el perdedor el máximo anotador fue el yanqui Rick Jackson, quien convirtió 17 tantos.

El otro ganador de ayer por la Liguilla fue Nacional. El bolso fue mejor que Hebraica y Macabi y lo derrotó 98-88 en el partido jugado en la cancha de Tabaré. El base Leandro Taboada tuvo una muy buena noche. Fue el goleador del tricolor con 24 puntos, hizo jugar al resto –dio seis asistencias– y colaboró en la defensa con cuatro rebotes y un robo de balón. Curiosamente, Taboada no sólo no fue el máximo encestador de la noche, sino que esta marca la tuvo el equipo perdedor: la consiguió el panameño Michael Hicks con 26 unidades.

El viernes se abrirá la quinta fecha con los partidos Malvín-Hebraica, Nacional-Defensor Sporting, el clásico entre Goes y Aguada (con el aditivo de que los dos llegan primeros). El sábado la cerrarán Urunday Universitario y Welcome.