Progreso goleó 3-0 a Racing en el Paladino

Pasada la mitad del Torneo Apertura, la sorpresa es Progreso. Tanto sostiene su rendimiento el gaucho del Pantanoso que hasta cuesta ponerle ese rótulo y no otro que hable, por ejemplo, de la confirmación de su buen juego traducido en números. Lo cierto es que ayer Progreso goleó 3-0 a Racing en el estadio Abraham Paladino y quedó quinto. Los goles del ganador fueron convertidos por Ignacio Lemmo a los 35 minutos, por el ex Peñarol Alex Silva a los 39 y por Gastón Colman a los 70. Fue una ráfaga el equipo de Marcelo Méndez en el primer tiempo. La base del plantel que ascendió desde la Segunda División Profesional y algunas incorporaciones cimientan este presente de buen juego y cantidad de puntos que son aire fresco. Y no cualquier aire: 14 puntos, a tres unidades del tercero, Liverpool.

Racing es todo lo contrario. Luego de una buena temporada el año pasado, este Apertura le está costando demasiado. Cinco partidos perdidos, antepenúltimo en la tabla, pero con una sensación rara. El equipo de Rodrigo Yaya López merece un poco más, no ayer, pero sí, sin ir más lejos, entre semana, cuando perdió con Nacional en la última jugada del partido.