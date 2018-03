Se abre una nueva fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La tabla de posiciones es muy gráfica. Hay un punto y medio de distancia entre los primeros y el último, por lo que todo puede cambiar en una o dos fechas de las cuatro que quedan, incluida la de hoy. Por eso es tan importante el partido a partido. Esta noche se jugará de forma íntegra la tercera fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Como de costumbre, tres partidos arrancarán a las 20.30, mientras que el restante, el televisado, comenzará a las 21.15. La fecha llevará el nombre de Enrique Baliño, tricampeón sudamericano en 1947, 1949 y 1953, y medallista olímpico en Helsinki 1952.

Uno de los juegos de primera hora será sin público visitante: Goes recibirá en su cancha a Nacional. Se enfrentarán, precisamente, el primero con el último, que viven realidades diferentes que se reflejan en la cancha: mientras que Goes muestra un gran rendimiento, Nacional viene de caer con Welcome.

A propósito de la W, los rojos de Palermo recibirán en su gimnasio a Defensor Sporting. Ambos vienen de ganar de forma meritoria. Welcome lo hizo, tras dos alargues, con Nacional en un partido en el que en varios momentos estuvo abajo. Sporting, por su parte, tuvo tremenda reacción en el último cuarto –llegó a ir perdiendo por 22 puntos en el tercer período– y le ganó a Malvín; al fusionado le han hecho muy bien sus dos nuevas fichas extranjeras, el alero Ebi Ere y el base Sundiata Gaines.

En el último de los tres partidos de las 20.30 se enfrentarán Urunday Universitario y Hebraica y Macabi. Ambos vienen de ser derrotados en la fecha pasada, por lo que la de hoy será una jornada ideal para retomar la senda de la victoria.

Por último, para la televisión y en la cancha de Malvín, a las 21.15 tendrá lugar el partidazo de la fecha: Malvín-Aguada.