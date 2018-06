La senadora Verónica Alonso y el diputado Álvaro Dastugue, ambos del Partido Nacional, habían sido citados a la comisión parlamentaria que analiza el financiamiento de los partidos políticos, pero no asistieron, lo que generó molestia en la bancada oficialista. “De por sí viene poca gente a declarar en las comisiones investigadoras, pero si ni siquiera los legisladores lo hacen nadie va a volver a pisar el Palacio Legislativo”, se quejó un diputado frenteamplista.

Dastugue y Alonso, que habían sido convocados para declarar sobre los aportes que recibieron de la iglesia Misión Vida y los hogares Beraca para las elecciones internas de 2014, ya anunciaron que, de ser citados nuevamente, no asistirán. “Hay ciertas cuestiones que las personas de fe no podemos discutir con aquellos que no creen. El aporte de la iglesia Misión Vida fue un milagro que no entenderían. Sería como explicarle la multiplicación de los peces a un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca”, explicó Dastugue. El legislador sugirió que “si se quiere llegar al fondo de la cuestión, en todo caso que llamen a declarar a Dios, porque fue el Creador quien decidió que ese dinero debía financiar a nuestro sector”. “Sin embargo, personalmente no lo recomendaría, porque sus motivos son inescrutables, algo parecido a lo que pasa con José Mujica. Y creo que a nadie se le ocurriría citar a declarar a Mujica, porque no se entiende nada de lo que habla”, agregó.