Estados Unidos presentó ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una moción para suspender a Venezuela de ese organismo. De todas maneras, aunque la propuesta obtenga los votos necesarios, podría no tener efecto alguno, ya que el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó que su país pretende abandonar la OEA. El secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, reconoció que la salida de Venezuela le causaría “mucha tristeza a nivel personal”. “Si no dedico mi tiempo a combatir a Venezuela, no sé qué voy a hacer de mis días. De todas maneras, entiendo que es un paso necesario”, sostuvo.

Pero la posibilidad de que Venezuela deje de formar parte de la OEA es vista como una mala noticia aun entre sus países aliados. El canciller de uno de ellos opinó que "el aporte que hizo el chavismo a la unidad latinoamericana es importantísimo”. “Primero con Hugo Chávez, que brindó un gran apoyo económico a los proyectos emancipatorios del continente. Y luego con Nicolás Maduro, que llenó Latinoamérica de hermanos venezolanos”, agregó.

Durante los últimos años, millones de venezolanos abandonaron su país y se instalaron en otros países de Latinoamérica. “Simón Bolívar exportó las revoluciones libertadoras, es cierto, pero convengamos en que exportar millones de ciudadanos es una medida integradora mucho más potente”, declaró un embajador de otro país latinoamericano.