El baile de la historieta

Este sábado y domingo llega una nueva edición del clásico encuentro que reúne a dibujantes, guionistas, lectores y cosplayers: la 16ª entrega de Montevideo Comics se hará en todos los pisos del Auditorio Nacional del SODRE, en el horario de 12.00 a 22.00, y, como el año pasado, se extenderá al Centro Cultural de España, a donde se podrá acceder con entrada libre (en el Auditorio no pagan los niños menores de diez años). Esta vez, los libros que se regalarán con la entrada serán Poumé, episodios del rey de historietistas, una edición facsimilar de las historietas perdidas de Celmar Poumé, fallecido en 1983, considerado el padrino de la historieta uruguaya, ya que además de curar una exposición de historietistas en el Subte en 1972, reivindicó que “los historietistas podían ser más que desconocidos empleados de los diarios de la época”; y Bacterias, la historia más pequeña jamás contada, creado por Bandas Educativas.

El director del encuentro, Matías Castro, dijo a la diaria que este año se ampliaron las propuestas dedicadas al público infantil-adolescente. “Cada año intentamos sumar nuevas actividades y propuestas porque creemos que es necesario apostar a la formación de público; de futuros lectores. Por ejemplo, incorporamos a Nico Barcia con los Espantajulepes, está el taller de Maco y Troche”, que propone crear una historieta, y se exhibirá el animé Poppin Q, dirigido por la japonesa Naoki Miyahara.

El variadísimo programa (disponible en www.montevideocomics.com.uy) incluye conferencias, talleres, juegos, puestos de venta, un concurso de disfraces, estrenos de películas y, además de los invitados nacionales, llegarán 15 extranjeros: entre los más destacados se encuentra el guionista estadounidense John Layman, que además de haber sido reconocido con los premios más prestigiosos de la industria, como los Harvey y Eisner, es el autor de la exitosa serie Chew (2009), una ucronía policial de caníbales en la que se vive una pandemia mortal de gripe aviar por el excesivo consumo de pollo. También trabajó como editor del sello Wildstorm y escribió guiones para historietas de Batman y Godzilla, entre otras. Desde Francia llega el escritor de policial Alexis Nolent (Matz), un fanático de Juan Carlos Onetti que se convirtió en el primer guionista de cómic francés en ser adaptado en Hollywood, cuando su novela gráfica Una bala en la cabeza (2004) fue llevada al cine en 2013, con el protagónico de Sylvester Stallone y la dirección de Walter Hill; luego trabajó junto a David Fincher para llevar al cine su novela Asesino (1998), y si bien Paramount compró los derechos de la película, que iba a ser protagonizada por Edward Norton, por el momento el proyecto está suspendido. El año pasado, Nolent –que dará una conferencia sobre videojuegos y otra sobre el cruce de cine y cómics– le dijo a El País de Madrid que, en cuanto a la adaptación de un clásico de novela negra, Adiós muchachos (2001), del uruguayo Daniel Chavarría, sería su preferida: “Es una gran obra que me sorprende que no se haya adaptado en una gran película. Me parece extraordinaria y es el trabajo del que más satisfecho estoy. Hablé con él y me dijo que a él también le habría gustado mucho la adaptación. La verdad es que no entiendo cómo Hollywood no se ha fijado aún en ella”.

Además, entre los invitados se encuentra la artista Dolbae, que se especializa en las webtoons – cómics para internet– y videojuegos, y trabaja como diseñadora conceptual de juegos como Star Wars: Uprising; y, entre la decena de argentinos que visitarán el festival, llegará el consagrado dibujante e historietista Eduardo Risso, autor del legendario Parque Chas (1987), que ganó cuatro veces el premio Eisner por su serie negra 100 balas (1999-2009) y que, en 2010, creó el gran festival internacional de cómic de Rosario, Crack Bang Boom. Y el dibujante Ariel Olivetti, colaborador de Marvel y DC Comics por medio de series como Batman, Liga de la justicia y Avengers, o producciones audiovisuales como Deadpool 2 (2018).

En paralelo se presentarán diversos títulos de historietas: de la mano del Club de Lectura se encontrarán los autores de Prócer zombie II; los argentinos Jok y Marcos Vergara y el uruguayo Rodolfo Santullo conversarán sobre sus nuevas obras; Jorge Rodríguez llega desde Nueva York –donde reside desde hace años– y se une al artista Daniel Turcatti para presentar su novela gráfica Partagas: los últimos días de la dictadura, que se ambienta en Montevideo en 1983 y recoge experiencias de la historia reciente uruguaya.

Además, cada día se proyectarán una decena de películas. Entre una larga lista se encuentra Necronomicón, la película argentina dirigida por Marcelo Schapces que se convirtió en la última participación de Federico Luppi, y que trasladó el universo de HP Lovecraft a Buenos Aires, entre laberintos borgeanos.

Muestras

Una de las exposiciones que se podrán visitar será Historia de la historieta uruguaya, un paseo temático y visual para descubrir más de un siglo de creadores y personajes, que será el anticipo de la muestra que el Museo del Humor y la Historieta –de Minas– inaugurará en julio. Gustavo Guadalupe, director de la fundación Lolita Rubial, auspiciante del proyecto, contó que se trata de una serie de 40 paneles que trazan una historia del humor gráfico y la historieta, desde la prehistoria hasta la actualidad. Así, se recorrerá el comienzo de la historieta en Uruguay, entre los grandes referentes y los creadores contemporáneos. “Todos –ilustradores, humoristas gráficos– tenían en común el trabajo en medios periodísticos, y recién a fines del siglo XX fueron considerados artistas, porque hasta ese momento se los consideraba simplemente como dibujantes de medios, y a veces ni ellos mismos eran conscientes de la importancia de su obra”, plantea Guadalupe.