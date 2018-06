La presentación de la película Sangre de campeones, un documental que trata sobre las medallas olímpicas de 1924 y 1928 y el Mundial de 1930 obtenidos por la Selección Uruguaya de Fútbol, generó una polémica cuando el periodista deportivo Atilio Garrido dio un encendido discurso en defensa de Tenfield y dos de sus principales directivos, Francisco Casal y Nelson Gutiérrez, algo que a su vez generó rumores sobre la participación de la empresa en la producción del film. “Yo no tengo nada en contra de Tenfield, pero si se mete en el cine uruguayo sería un desastre. No es que la industria audiovisual esté tan bien, pero si entran estos tipos van a empezar las amenazas, las irregularidades, las películas van a empezar a quedar afuera de los festivales... en fin, puede ser catastrófico”, reflexionó un productor audiovisual. Pero Francisco Casal negó que Tenfield esté pensando en incursionar en la producción cinematográfica, y hasta desmintió que haya tenido una participación importante en Sangre de campeones. “Estoy un poco cansado de tantas polémicas. Ahora parece que somos los malos de la película. La verdad es que me dan ganas de retirarme”, reconoció el contratista en una entrevista radial. Cuando le preguntaron cómo imaginaría su retiro, Casal dijo: “A pesar del dinero que tengo, soy una persona de gustos sencillos. Cuando no esté más en el fútbol me voy a dedicar a las cosas sencillas, como estar con la familia, mirar fútbol y sacar a pasear a Atilio Garrido por el parque”.