El viernes fue finalmente separado de su cargo el presidente de España, Mariano Rajoy, luego de un fallo de la Justicia contra el gobernante Partido Popular (PP) y varios de sus dirigentes por haber recibido donaciones ilegales de empresarios a cambio de favores políticos. Se espera que su salida desate una crisis de liderazgo dentro de su colectividad política. “Obviamente que ningún partido puede seguir teniendo como líder a un ex presidente que se fue envuelto en sospechas de corrupción. Eso no se vería nada bien. Pero por otro lado, él está libre, y aparentemente va a seguir estándolo. Y no sé si hay muchos dirigentes nuestros que estén en la misma condición”, declaró un senador del PP. Luego de dimitir, Rajoy brindó una rueda de prensa en la que reconoció que se lleva “un sabor agridulce, con muchas sensaciones contradictorias”. “Es cierto, logré hacer retroceder a España hasta la época del franquismo. Eso no me lo quita nadie. Pero la verdad es que me hubiera gustado llegar a la Edad Media, y estoy seguro de que si me hubieran permitido terminar mi mandato lo habría logrado”, declaró. El ex mandatario puso como ejemplo que “los ataques a la libre expresión quizás se puedan equiparar a la censura de mediados del siglo XX, pero estuvieron lejos de la Santa Inquisición. Es cierto, hubo muchos raperos encarcelados, pero ninguno de ellos sufrió tormentos en una catacumba. Así que debo hacer una autocrítica”.