Entrevistado por la radio El Espectador, el senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, se quejó de la forma en que el Frente Amplio (FA) trata a las Fuerzas Armadas desde que llegó al poder en 2005. El legislador aseguró que desde el gobierno les dan “guasca” a los militares y además, que “les han mentido”. “Es terrible. Desde hace años los tienen angustiados porque dicen que van a buscar a los desaparecidos, y en realidad no buscan nada. ¿Para qué los asustan de esta manera? Es muy perverso", opinó Larrañaga. Pero desde las Fuerzas Armadas no todos recibieron bien las palabras del senador blanco. “El FA nos viene dando mucha guasca desde 2005, eso es cierto. Pero por lo menos no nos quiere hacer laburar. Ellos nos dejan vivir nuestra vida en paz y armonía. Larrañaga pretende que salgamos a las calles a hacer de policías. No sé, entre que me bajen un poco la jubilación y que me hagan salir a perseguir chorros día y noche, en invierno y en verano, yo me quedo con lo primero”, declaró un oficial del Ejército. Un jerarca de la armada aseguró, por su parte, que “lo que hace Larrañaga es emparejar para abajo. En lugar de hacer que los militares se dediquen a trabajar como policías, debería proponer que los policías se dediquen a cortar el césped y tomar mate todo el día, como los militares. Es lo que pasa con los gobiernos comunistas: en lugar de favorecer el desarrollo individual, buscan que todos estén iguales pero peor”.