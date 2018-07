Luego de oficiar como vocero de Presidencia de la República en la cadena de radio y televisión con la que el gobierno contestó a los autoconvocados, el periodista Fernando Vilar aseguró que, a diferencia de lo que informó el organismo, él cobró por el trabajo. Más adelante, sin embargo, se desdijo y afirmó que no le pagaron nada. Según Juan Salgado, presidente de CUTCSA, Vilar dijo que había cobrado en primera instancia para parecer profesional. “Hay que entender que para un hombre acostumbrado a hacer cualquier inmoralidad con tal de que sus patrones obtengan un beneficio económico, trabajar gratis puede ser no sólo humillante, sino además un mal negocio. Lo último que quieren los dueños de los medios amarillistas es alguien que no conozca el valor del dinero”, aseguró Salgado en una entrevista radial. Luego de que se conocieran las declaraciones del empresario, Vilar publicó un tuit explicando su postura. “Yo soy ante todo un profesional, y me preocupa mucho mi integridad periodística. Eso me llevó a mentirle a todo un país, porque no podía permitir que se me viera como alguien dispuesto a no cobrar por mi trabajo”. En otro tuit, el ex conductor de Telenoche 4 escribió: “Por fin se acabó la pesadilla. Ahora el pueblo uruguayo sabe que como periodista soy un profesional y un mentiroso. Ya puedo dormir tranquilo”. Y en un tercer mensaje aseguró: “Ahora que tienen la palabra de un mentiroso, ya está todo aclarado. Cualquier otra polémica no tiene razón de ser”.