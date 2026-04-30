Cuando finalicen las obras, los rascacielos que se están construyendo en el predio del histórico hotel puntaesteño seguramente van a transformarse en un ícono del balneario. El problema es que, de igual manera, si la construcción llegara a detenerse, las torres sin terminar también se transformarían en un ícono, pero en este caso con connotaciones negativas. Ante la difusión de varias noticias que involucran a Giuseppe Cipriani con redes de trata de personas, desde la comuna fernandina decidieron solicitarle al empresario que se apure a terminar las torres. “Después de todas las vueltas que dimos, después de todos los proyectos presentados y descartados, sería una lástima que los edificios no se puedan terminar por algún problemilla legal del dueño de la empresa. Ojalá que se sensibilice y apure las obras. Nosotros tenemos esperanzas de que así sea, porque confiamos en Cipriani. Como empresario, aclaro”, expresó un jerarca de la Intendencia de Maldonado.

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