En su declaración ante el Parlamento, el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, reconoció que él y otras jerarquías del Ministerio de Defensa Nacional participaron en una reunión con Mario Cardama antes de que fuera adjudicado el polémico contrato para la construcción de las patrulleras oceánicas. En esa instancia, el militar retirado dijo no recordar si el ministro de la época, Javier García, estuvo presente en la reunión, aunque en una entrevista realizada ayer contó que se le “refrescó” la memoria. “Lo que pasa es que él solamente pasó a saludar. Fue un minutito nomás. Abrió la puerta de la sala, dijo 'buenas, buenas, ¿qué cuenta la barra?', miró a Cardama, le guiñó un ojo mientras le decía '¿qué contás, gallego, todo bien?', y se fue. No hubo más nada”.

Wilson aclaró, de todas maneras, que su memoria “no es muy fiable”, por lo que no sería raro que, con el paso del tiempo, pueda corregir nuevamente su versión. “Si me siguen interrogando, es posible que siga recordando cosas, como por ejemplo que en realidad García volvió y estuvo varias horas hablando sobre las patrulleras oceánicas. Depende de qué tanto me sigan llamando a brindar testimonio”.