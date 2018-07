El senador y ex presidente José Mujica dio una entrevista televisiva al periodista Emiliano Cotelo, el martes, que giró casi exclusivamente en torno a las precandidaturas del Frente Amplio (FA). Sobre Ernesto Murro, a quien él mismo propuso hace algunos días, dijo que “no es simpático, pero es confiable”. Y agregó: “En resumen, es lo opuesto a mí. Es un ejemplo de que hay que ser abierto en estos temas”. También mencionó como una virtud de Murro que “tiene llegada con los jubilados”. “Mucho más que yo, por ejemplo, porque me ven como muy viejo”, agregó. Además, se refirió a la posible precandidatura de Daniel Martínez. “No calza en el interior”, sentenció. Fuentes cercanas al ex mandatario consideran que su estrategia para imponer su candidato está basada en el descarte. “Elegir un nombre es muy difícil, él lo que hace es ir tirando nombres para quemarlos, hasta que quede solamente uno. Ese sería el candidato”. Precisamente en la entrevista del martes reiteró que no quiere ser candidato, aunque confesó que “esto no quiere decir que no vaya a ser candidato. Lo que pasa es que si tiro mi propio nombre me estaría quemando a mí mismo. Sería suicida de mi parte hacer eso”. Cuando Cotelo le preguntó si al reconocer que estaría dispuesto a ser candidato no estaría precisamente quemándose a sí mismo, Mujica respondió: “Son las brutas contradicciones de la política. Si como te digo una cosa te digo la otra, como te digo otra cosa te digo una cosa”.