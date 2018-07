La presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, recibió ayer en la sede partidaria a los precandidatos a la presidencia nacionalistas: Luis Lacalle Pou (Todos), Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), Carlos Iafigliola (Movimiento Adelante), Juan Andrés Ramírez Saravia (Movimiento Orejanos), Juan José Bruno, en representación de Mejor País, y Verónica Alonso (independiente). “Hay muchos nombres, pero lo bueno es que todos son cristianos, así que siempre nos queda la posibilidad de poner la elección en manos de Dios”, declaró Argimón. Luego del encuentro, Alonso lanzó a nivel oficial su precandidatura a la presidencia de la República. “Sé que la tarea no va a ser fácil y, sobre todo, sé que no puedo hacerla sola. Por eso una de mis prioridades a partir de ahora será buscar apoyos dentro de mi partido”, declaró. La otra prioridad que mencionó la senadora es “conseguir un imprentero que me fíe”. “La verdad es que no tengo otro apartamento para vender y pagar así las listas. Y creo que en esta campaña se me va a complicar que alguna imprenta me acepte un pago diferido”. A fines del año pasado, la Justicia ratificó una condena a Alonso en un juicio iniciado por el imprentero Martín Nyczka, que reclamaba el pago de unas listas del que la senadora no quería hacerse cargo. “Ya de por sí es difícil que cualquier persona crea en las promesas de un político sobre lo que va a hacer después de las elecciones, pero con este antecedente es casi imposible”, reconoció Alonso.