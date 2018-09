Equipos Consultores divulgó ayer una encuesta sobre las preferencias en materia de candidaturas para las próximas elecciones. Una de las cosas que más se destacan en el informe es que aparecen en los primeros lugares los nombres de varios candidatos que han anunciado que no se presentarán, como José Mujica, Pedro Bordaberry y Julio María Sanguinetti, o que directamente no pueden presentarse, como el actual presidente Tabaré Vázquez. “Es una prueba de que en Uruguay hay una fuerte crisis de liderazgo: la gente no les hace caso a sus líderes ni siquiera cuando dicen que no se van a presentar”, declaró uno de los responsables del sondeo.

Esta característica del electorado uruguayo se hace especialmente evidente en el caso del Partido Colorado, en el que Sanguinetti ocupa el primer lugar. “Lo que vemos aquí es que Sanguinetti sigue siendo una de las opciones preferidas entre las personas que se empeñan en mirar al pasado y en lugar de la renovación optan por un dirigente veterano cuyo discurso está anclado en la década de 1970. A pesar de que dice todo el tiempo que no hay que mirar al pasado, la gente sigue mirando al pasado y eligiéndolo. El único partido que escaparía a esta tendencia es el Partido Nacional, en el que Luis Lacalle Pou está primero en las preferencias. De todas maneras, hay que entender que la otra opción es Jorge Larrañaga, y es difícil no estar arriba de él”, aseguró el especialista.