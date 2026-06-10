Partido Nacional descongelará a los integrantes de su Comité de Ética para que analicen el caso de los ediles rebeldes

La aprobación del endeudamiento de la Intendencia de Montevideo con los votos de dos ediles nacionalistas y uno colorado fue motivo de polémicas internas en ambos partidos, que seguramente tomen medidas. En el caso del Partido Nacional (PN), ayer se anunció que comenzará el proceso de descongelamiento de los integrantes de su Comité de Ética para que analicen el caso de los dos ediles que apoyaron al intendente Mario Bergara. “La decisión de congelar a los miembros del Comité de Ética se tomó tras la finalización del gobierno pasado, porque nos dimos cuenta de que no se estaban usando prácticamente para nada y era mejor preservarlos para casos que fueran realmente importantes y no para asuntos secundarios como las mafias en la Torre Ejecutiva, la cancillería o la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Y bueno, claramente este es un caso realmente importante, porque no puede ser que por un par de ediles insignificantes reviva Bergara”, declaró un dirigente nacionalista.

La estrategia de poner en un freezer especial a los integrantes del Comité de Ética es evaluada muy positivamente en el PN, por lo que no se descarta aplicarla a otros ámbitos. “Vamos a proponer al resto de los partidos que también se congele a los integrantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Suponemos que en este tema vamos a estar todos de acuerdo, como suele ocurrir”.