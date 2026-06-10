Canadienses siguen sin entender por qué la FIFA los aceptó como sede

Cuando comience oficialmente el Mundial, Canadá pasará a formar parte de un selecto grupo de naciones que habrán organizado este torneo en los últimos 16 años. El resto de los países son Sudáfrica, Brasil, Rusia, Qatar, México y Estados Unidos, algo que tiene desconcertados a los canadienses. “Todavía no entendemos qué hacemos acá. Somos un país pacífico dentro y fuera de fronteras, con una institucionalidad fuerte, una salud pública que funciona, niveles de corrupción bajos y alto apego a los derechos humanos. Claramente no tenemos el perfil de los países que la FIFA elige para que sean sede de los mundiales”, expresó un dirigente de la Asociación Canadiense de Fútbol.

Desde la FIFA reconocieron que aceptar a Canadá como sede fue “una maniobra arriesgada”, aunque a la hora de tomar la decisión “pesó el hecho de que los defectos de Canadá, que se relacionan fundamentalmente con la calidad de su democracia y la calidad de vida de sus habitantes, iban a ser ampliamente compensados por la violencia y la injusticia que campean en Estados Unidos y México”.