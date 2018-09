Goñi y Sánchez coinciden en que al Parlamento le faltan debates prospectivos

Los estudios de futuro, de prospectiva y de anticipación han ido ganando terreno a nivel mundial. La necesidad de anticiparse a los cambios producidos por la tecnología es una responsabilidad y preocupación de los estados, para contemplar problemas y oportunidades a largo plazo. Por eso, distintos países del mundo han instalado en sus parlamentos comisiones especializadas en futuro. La conformación de una Comisión de Futuro en Uruguay, aunque aprobada, aún es un debe.

El 4 de junio de 2017 el Parlamento aprobó por unanimidad la creación del Día de Futuro, el último lunes de setiembre, y la conformación de una Comisión de Futuro. El proyecto aprobado surgió de una iniciativa de la diaria en conjunto con organizaciones sociales y distintos colectivos, que trabajan en actividades proyectadas al futuro e impulsan debates en prospectiva desde 2011.

“Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de algunos legisladores, a más de un año y medio de la aprobación [la comisión] no se ha puesto en marcha”, expresó el diputado del Partido Nacional (PN) Rodrigo Goñi. Para el nacionalista la instalación de la Comisión de Futuro es “absolutamente necesaria”, se está perdiendo “tiempo precioso” y “oportunidades”. Además, subrayó que el Parlamento no logra anticiparse a los cambios producidos por el impacto de la tecnología. Por ejemplo, “el Parlamento no está trabajando en cómo afecta la tecnología al empleo y la automatización”, sostuvo.

En esa línea, el diputado del Frente Amplio (FA) Alejandro Sánchez calificó de “un gran debe” la formación de la comisión y opinó que en el Parlamento “no se logra comprender su importancia”. Descartó que la demora sea un acto de “mala fe”, sino que, producto de la agenda parlamentaria que “se llena de temas del día a día, más aun en tiempos cercanos a elecciones”, los parlamentarios se concentran en esos temas y el debate en prospectiva “queda para atrás”. Según Sánchez, cuando se habla en clave de futuro en el Parlamento hay “un sistema perverso” que se enfoca en buscar las diferencias entre las fuerzas políticas en lugar de encontrar “la ruta para que el país se siga desarrollando”.

Goñi sostuvo: “Hay un trancazo por desconocimiento de lo que puede aportar la comisión o una voluntad de no trabajar en esa línea. Hemos insistido en que la anticipación en políticas públicas no puede ser sólo por parte del Poder Ejecutivo [PE], porque los gobiernos tienden a cambiar y la única forma de trazar estas políticas públicas es si el Parlamento está involucrado”, no sólo por la necesidad de normas legales sino para mantener la continuidad ante la rotación de fuerzas políticas. Reafirmó que “las políticas de futuro tienen que estar en el Parlamento”.

En ese sentido, Sánchez planteó que “los desafíos del mundo actual implican que se discuta con una mirada prospectiva” y que el Parlamento tenga esa función es “fundamental” porque las decisiones que se tomen hoy son las que determinan que “futuros se abren o cierran” para Uruguay.

El diputado frenteamplista destacó el papel de la sociedad civil en el impulso del debate en prospectiva en las ediciones del Día del Futuro y marcó la iniciativa como una oportunidad para “reflexionar en clave de compromiso político para darle un espaldarazo a la comisión”. Para Sánchez, las iniciativas sociales permitieron trabajar en la generación de conciencia sobre los temas de futuro que condujeron a la aprobación del proyecto de ley en el Parlamento.

El proyecto aprobado

El proyecto votado por el Parlamento el año pasado sostiene que la Comisión de Futuro trabajará anualmente sobre un tema específico y propone que la Asamblea General deberá realizar en cada legislatura un “Informe sobre futuro” que trate temas como sustentabilidad ambiental, energías renovables, la innovación, el desarrollo tecnológico, la educación pública, la demografía y diversos temas que puedan surgir en virtud del enfoque anual, que presentará el último Día del Futuro del período de gobierno.

El objetivo de esta comisión es generar un espacio en el Parlamento para analizar, a largo plazo y en diálogo con expertos de la academia, los efectos demográficos, la transformación de la producción y el mercado laboral, la educación, la cultura y el medioambiente. Por medio de estos estudios, se busca “preparar el país para el cambio y delinear planes de acción y normas legales”.