Ernesto Talvi: Julio María Sanguinetti "se equivoca" al votar Vivir sin Miedo

En una entrevista en radio Sarandí, el candidato a la presidencia del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, reiteró que no va a votar por la reforma constitucional Vivir sin Miedo. Talvi fue consultado por este tema porque el ex presidente Julio María Sanguinetti anunció que votará a favor en el plebiscito del domingo.

"Creo que Sanguinetti se equivoca en esta", opinó Talvi, que consideró que una reforma constitucional no es el camino para mejorar la seguridad del país. "[Sanguinetti] se equivoca porque hay dos motivos fundamentales por los que por aquí no va el camino", agregó, y amplió: el primero es que "estamos pretendiendo transformar la Constitución para cosas que (...) no es necesario hacerlo" y, el segundo, que "la mayor parte de las cosas que la reforma plantea no van a resolver el problema de la seguridad". Si es aprobada, "la ciudadanía [tendrá] una falsa sensación de que esto va a resolver el problema", pero en realidad "vamos a estar en la misma situación", afirmó.

Vivir sin Miedo "cambia mucho menos de lo que parece", indicó el candidato colorado. "Realmente no es por ahí que va la cosa", porque "la seguridad es una cadena de producción compleja que involucra la efectividad de la Policía, de la justicia penal y de nuestro sistema carcelario".