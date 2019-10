Por cuarto año, un contingente uruguayo participó en una feria de diseño de Londres

Bajo el título “Poetic Forms: the work of the uruguayan poet Juana de Ibarbourou”, fue presentada en la London Design Fair, la máxima feria de diseño de Londres, una muestra de mobiliario, textiles y objetos para el hogar realizada por nueve estudios locales. La colección, que rinde homenaje a los 100 años de la publicación de Las lenguas de diamante, de Juana de Ibarbourou, contó con la curaduría del diseñador Matteo Fogale y fue presentada por la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI, con la participación de la Cámara de Diseño del Uruguay. Este fue el cuarto envío consecutivo con el que ese sector se integra a dicho circuito, ya que anteriormente se exhibió en la Design Junction, otra importante feria que tiene lugar durante la semana del diseño que se celebra en setiembre.

Tomando en cuenta los resultados obtenidos el año pasado con Hilos invisibles, la muestra que rendía homenaje al trabajo del arquitecto moderno Julio Vilamajó, y Uruguay, a Natural Collective, una serie de muebles hechos exclusivamente a partir de materiales naturales y técnicas tradicionales, esta vez se decidió manejar también un tema común que le diera coherencia al conjunto. De esta manera, la obra de Juana de Ibarbourou guio a los participantes –Carolina Palombo, Estudio Claro, Estudio Diario, Izzi Design, Manos del Uruguay, Menini-Nicola, Muar Diseño, Sámago y Estudio Tosca–; cada uno eligió un pasaje del emblemático libro y lo tomó como punto de inspiración. El montaje permaneció en la feria londinense del 19 al 22 de setiembre, en el marco del London Design Festival. Esta iniciativa también formó parte de la Semana de Uruguay en Reino Unido, que se desarrolló en la ciudad de Manchester e incluyó otros eventos de promoción y encuentros de negocios.

“El diseño es un arte que muchas veces se relaciona con la escultura o la pintura, pero en muy pocas ocasiones toma como referencia otras formas artísticas, como la música o la poesía. Poder inspirarse en una figura tan importante como la de Juana de América demuestra que puede tener el mismo alcance y que tiene mucho en común con este arte, porque cada pieza cuenta una historia”, explicó el curador. El estudio encabezado por Carolina Palombo se decidió por “La pequeña llama”; “siendo un poema que relata el amor entre dos amantes, la vinculación entre el hombre y la mujer en la pareja y la pasión que existe entre ambos, la tipología de producto no tenía otra opción que ser algo que iluminara, que tuviera luz y que emitiera calor”, dijo la diseñadora industrial y arquitecta. Palombo, que ha sido premiada en Italia, concibió sus lámparas colgantes combinando materiales naturales, como la totora y la madera quemada, y utilizando técnicas de torneado. Como resultado, dio a conocer una colección de luminarias que en sus líneas proyectuales refieren a las figuras mencionadas: “El primero se materializó con las líneas rectas y la madera quemada, y la segunda, con las líneas curvas y el rattán, por ser un material delicado y que alumbra”. Les sumó dos floreros, que mantienen la misma lógica de fabricación (objetos torneados y ahuecados) y “que remiten a los paralelismos que menciona la autora, nombrando dos flores en particular”.

La colección “tuvo gran aceptación tanto a nivel general como entre los retailers, especificadores y profesionales del diseño. La mencionaron en la revista Architectural Digest como uno de los 15 diseños más influyentes y destacados del London Design Festival”, contó. En este momento está en proceso de producción, atendiendo pedidos locales y proyectando su ingreso comercial en el extranjero. En breve se podrán conseguir en locales establecidos y también a través de la página web del estudio y de sus redes sociales. A Brasil ya se están exportando licencias y otros destinos en tratativas son Reino Unido, Francia e Italia.