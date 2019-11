Apuntes de campaña del 7 de noviembre: El rol de Martínez en la campaña “voto a voto”

(Hoy es 7 de noviembre. Faltan 17 días para la segunda vuelta).

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Mientras Luis Lacalle Pou se dedicó a negociar con quienes lo apoyan para el balotaje, a fin de definir el documento sobre coincidencias que se dio a conocer el martes, Daniel Martínez no tuvo posibilidades de desarrollar una actividad semejante. En cambio, y al tiempo que cuestionaba formas y contenidos de la alianza que se le opone, apostó por rescatar, “voto a voto”, el respaldo de personas que por distintos motivos no prefirieron al Frente Amplio en la primera vuelta. A esa actividad se volcará de lleno, desde hoy, José Mujica, con recorridas por el área metropolitana y el “interior profundo”, donde el oficialismo perdió una importante cantidad de votantes y el ex presidente tiene buena llegada.

Martínez busca realizar apariciones públicas que refuercen globalmente esa campaña, necesariamente descentralizada y diversificada, y en esa línea presentó ayer formalmente a las cuatro personas que ya eligió como titulares de ministerios para el caso de que llegue a la presidencia. El único nombre que había anunciado antes -durante su debate con Lacalle Pou el 1º de octubre- era el de Gustavo Leal para Interior, que puede ganarle la confianza de votantes preocupados en especial por la seguridad pública. Ayer confirmó el de Mario Bergara para Economía, que opera como garantía para quienes valoran la gestión orientada por Danilo Astori en los últimos 15 años (personas que, según suponen varios analistas, en cierta proporción se inclinaron por partidos opositores para la primera vuelta). Ratificando su decisión de formar un gabinete paritario, a esos dos varones sumó dos mujeres: para Desarrollo Social, Cristina Lustemberg; y para Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Lucía Etcheverry.

Cuando se realice el segundo debate del candidato frenteamplista con el nacionalista, fijado para el miércoles de la semana próxima, Martínez no podrá elegir con la misma libertad que ahora en qué temas centrar sus intervenciones. En esa ocasión, ambos contendientes afrontarán el desafío de mostrar en forma integral su perfil como posibles presidentes, todavía a tiempo para volcar confianzas a su favor.

Etcheverry y Lustemberg estuvieron ayer con Martínez y su compañera de fórmula, Graciela Villar, en una recorrida por el oeste de Montevideo que fue acompañada por la diaria, para registrar como se encara la campaña “voto a voto”. Según señaló Villar, la idea es que estas intervenciones, que continuarán desde el fin de semana en el resto del país, sean el puntapié inicial para el trabajo posterior de los frenteamplistas en cada zona.

También ha comenzado sus actividades de contacto directo con la gente Guido Manini Ríos. El líder de Cabildo Abierto no sólo está en campaña para pedir votos a Lacalle Pou (incluso de quienes prefirieron en octubre al Frente Amplio, que le parecen demasiados), sino también para reforzar el perfil propio de Cabildo Abierto, y así confirma que no quiere desempeñar en los próximos cinco años un rol secundario.

Hasta mañana.