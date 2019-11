Lenguaje geek

Hoy a las 19.00 en la sala de la Alianza Francesa (Bulevar Artigas 1271 casi Charrúa) quedará inaugurada la exposición S’il vous Play, que reúne videojuegos independientes, presentados por el Institut Français, y videojuegos vintage, presentados por X Uruguay. Para este evento de apertura, introducido por Ignacio Alcuri, habrá una serie de charlas sobre el tema a cargo de Gonzalo Frasca, Eva Correa y Federico Márquez. Al finalizar, el Cuarteto Aramis ofrecerá un concierto de música geek. La exhibición permanecerá en la mediateca, de martes a jueves de 10.00 a 20.00 y el viernes de 10.00 a 13.00.

Revisión happening

Esta tarde a partir de las 19.00 Pensión Cultural Milán (Juan Carlos Gómez 1531) recibe a la bailarina y referente de la performance Teresa Trujillo para un conversatorio sobre happening. La actividad, organizada por Ana Aristimuño y Ernesto Rizzo, artistas de la casa, contará con la participación de Paola Paz Yee, de México, y Rokko Juhasz, de Eslovaquia.

Arte digital

El sábado, en el auditorio del complejo Torre de las Telecomunicaciones de Antel, se realizará la octava edición de UY!CG, una jornada dedicada a los computers graphics en forma de conferencias, networking y exposiciones para la promoción del arte digital. En el marco del mismo evento se harán dos workshops del 2 al 4 de diciembre en el hotel ALoft de Punta Carretas. Las entradas para la jornada de conferencias (30 de noviembre) y para los talleres pueden obtenerse en el sitio web de la organización: www.uycg.com.uy/uycg2019.

Además de las charlas y los espacios interactivos, este año, en conjunto con Smart Talent, se vuelve a hacer el Reel Checking: la idea es presentar trabajos –cualquier pieza, en cualquier estado de producción– a referentes del sector y recibir feedback en una reunión mano a mano de diez minutos. Para facilitar la dinámica los encuentros serán agendados previamente en el formulario de inscripción.

Cómo hacer videos sobre derechos

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presentaron la guía metodológica de A Rodar!, un proyecto que llevan adelante desde 2015. Se trata de una experiencia socioeducativa que combina el aprendizaje, la participación y la producción audiovisual sobre temas de equidad de género, salud sexual y salud reproductiva. La guía, dirigida a docentes y educadores, brinda claves metodológicas para hacer talleres sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, coordinar debates y acciones de promoción. También incluye un paso a paso para acompañar a los adolescentes y jóvenes en la producción de un videominuto (desarrollo de idea, guion, producción, filmación y actuación). Entre 2015 y 2019 se produjeron 29 cortos de un minuto de duración, participaron 560 adolescentes y jóvenes de los 19 departamentos y se capacitó a 42 educadores de 21 instituciones de educación formal y no formal del país. “A Rodar! representa una oportunidad estratégica para empoderar a adolescentes, jóvenes y educadores/as en la promoción de prácticas y actitudes equitativas, saludables, responsables, respetuosas y placenteras en su vida cotidiana, en particular en sus relaciones afectivas y sexuales”, recalca la guía. “A veces se piensa que la participación no existe, porque en realidad no están dadas las condiciones para que niñas, niños o las y los adolescentes puedan opinar e incidir en las decisiones. Puede ser por falta de oportunidad, de tiempos y espacios, o porque la contraparte adulta no logra darles el lugar simbólico necesario para que se dé un proceso participativo de toma de decisiones”.

Experiencias en el aula

Arte en la escuela es un volumen publicado por ediciones Espartaco y Océano que recoge experiencias relacionadas con la enseñanza artística realizadas por alumnos y maestros de escuelas públicas y privadas. Dirigido a docentes que puedan tomar de estos profesionales ideas para incorporar en su ámbito, el abanico de disciplinas y expresiones expuesto va desde la reflexión sobre la cultura visual en el arte contemporáneo, pasando por una visita guiada a un museo, los títeres y la magia, las clases de literatura y al abordaje institucional de la danza.