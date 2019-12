Apuntes del día: Definiciones de fin de año

Luis Lacalle Pou avanzó ayer en la definición del equipo de gobierno que se propone presentar el lunes que viene. Hay más nombres confirmados, y no se avizora nada parecido a paridad de género, pero quizá lo más importante sea que, contra la intención del presidente electo, todo indica que el Consejo de Ministros no podrá funcionar como un ámbito de alto nivel para procesar discusiones y acuerdos entre los partidos que lo apoyaron en el balotaje.

Si bien integrarán el gabinete los candidatos a la presidencia del Partido Colorado (Ernesto Talvi, Relaciones Exteriores) y del Partido Independiente (Pablo Mieres, Trabajo y Seguridad Social), el representante más probable de Cabildo Abierto (Daniel Salinas en Salud Pública) no es un dirigente de primer nivel de esa fuerza política, y no se maneja que lo sea tampoco la persona –aún no escogida– que estará al frente de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por lo tanto, parece que, para asegurar los decisivos votos de los cabildantes en el Parlamento, Lacalle Pou deberá negociar con Guido Manini Ríos en forma bilateral o en algún tipo de cumbre de la “coalición multicolor”. Va de suyo que esto le convendrá a Manini, porque destacará aun más su papel en el próximo gobierno.

Además, Salinas es una persona envuelta en varias controversias, vinculadas con la política interna del gremio médico, con su desempeño en el CASMU, con algunas implicancias de su labor profesional, y con el hecho de que fue socio de un psiquiatra denunciado por su participación en torturas durante la dictadura.

Por otra parte, comenzó un intenso proceso de discusión y definición de candidaturas para las elecciones departamentales del año que viene. Dentro del Frente Amplio (FA), ya se manejan varios nombres para la Intendencia de Montevideo; en Canelones gana importantes apoyos la candidatura de Yamandú Orsi, que va por la reelección y se perfila como un dirigente de peso creciente en la coalición de izquierda; y el sector de Darío Pérez ya lanzó a su aspirante al gobierno departamental de Maldonado, Gerardo Viñales.

A su vez, los partidos que participarán en la coalición de gobierno nacional también están definiendo candidaturas a intendencias. Pese a que se vuelve a hablar de la posibilidad de alianzas, aunque no sean mediante el Partido de la Concertación (cuyo lema no se podrá utilizar, porque no obtuvo el mínimo necesario de votos en las elecciones internas de junio), en varios departamentos esto parece cada vez más difícil debido a que los inicios de campaña ya son hechos consumados, y en más de un caso es probable que esto mejore las chances del FA. La aparición de Cabildo Abierto determinó que los votos no frenteamplistas se repartieran entre más opciones, y pese a que en octubre el FA votó mucho peor que en 2014, y se debilitó especialmente en el interior del país, fue el partido más votado en ocho departamentos sin contar a Montevideo. Por lo tanto, y aun teniendo en cuenta que el voto en las nacionales no se repite necesariamente en las departamentales, la dispersión “multicolor” puede traer consigo costos importantes.

